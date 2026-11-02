Узбекистан решил подписать с Россией соглашение о стаже мигрантов

Мирзиеев: Узбекистан заключит с Россией соглашение о пенсиях мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В понедельник Мирзиеев провел совещание по приоритетным задачам в сфере трудовой миграции, передает РИА «Новости».

«Необходимо заключить аналогичные соглашения с государствами, где работает наибольшее число наших граждан. Это Германия, Россия, Япония, Южная Корея, а также балканские страны и страны Балтии», – сказал Мирзиеев. По его словам, в этом году подобные двусторонние соглашения уже подписаны с Киргизией, Азербайджаном и Турцией.

Президент Узбекистана также призвал активнее направлять граждан на работу в страны Евросоюза и Британию. Из Германии в этом году поступили заявки на 45 тыс. специалистов, но трудоустроены были лишь 2 тыс. человек из-за нехватки кадров со знанием немецкого языка. В Британии существует потребность в 33 тыс. работников, однако узбекских граждан туда направляют в основном на сезонные сельхозработы.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил, что за последние десять лет число работающих за рубежом узбекистанцев сократилось вдвое, а объем денежных переводов домой вырос в четыре раза. Число стран, с которыми Узбекистан ведет организованную работу по трудовой миграции, выросло с трех до 27, а количество крупных зарубежных работодателей-партнеров приблизилось к 400. По данным Центробанка Узбекистана, число трудовых мигрантов из страны выросло до 1,4 млн человек, в том числе в России – до 834,2 тыс.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал открытие первого зарубежного МФЦ в Узбекистане.

Также трудовая миграция из Узбекистана в Россию, по данным властей республики, перешла в более организованный и управляемый формат.

Узбекским трудовым мигрантам в России вернули долги по зарплате на сумму 2 млн рублей.