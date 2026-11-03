В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре
Российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки, но продолжает искать способы их восстановления.
«В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Серверы без администрирования хостинга уже введены в работу, большая часть информации на них сохранилась. По предварительной оценке, почти 100% сайтов на виртуальном хостинге подлежат восстановлению, однако запуск требует тщательной проверки серверов и значительного времени.
Точные сроки восстановления всех сервисов уточняются, так как требуется ручная проверка более тысячи серверов. Признаков скачивания или изменения пользовательской информации не зафиксировано, однако клиентам рекомендовали сменить пароли и ключи доступа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке. Позже в Центре развития перспективных технологий сообщили о проблемах с доступом к сайту системы маркировки товаров «Честный знак» из-за неполадок на стороне Beget.