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Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на карантин
Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на 10 дней на карантин
Всех детей и вожатых из лагеря под Бугульмой в Татарстане отправили на 10-дневный карантин после смерти отдыхавшей там девочки, заявил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.
«Самое главное, сейчас все дети и вожатые в течение десяти дней должны находиться на карантине, дома, и по итогам этих десяти дней будет понятно, когда в школу пойдут. Сейчас всех нужно изолировать», – заявил Фаттахов.
По его словам, достаточно большое число родителей дали согласие на вакцинацию детей, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Татарстане 93 человека прошли обследование после контакта с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции.
Врачи Минздрава республики приняли меры для недопущения распространения менингококка.
Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки после возвращения из детского лагеря.