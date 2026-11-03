Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.

Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова*.

Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.

В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.