В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Суд в Москве оштрафовал актера-иноагента Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей
Московский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей актера Артура Смольянинова* (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.
«Смольянинову назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.
Протокол был составлен за непредставление сведений о себе в уполномоченный орган. Это второй подобный штраф актеру в этом году, ранее он был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе судебные приставы прекратили все исполнительные производства о взыскании задолженностей в отношении Артура Смольянинова*.
Летом Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на приговор Смольянинову по делу о дискредитации армии.
В апреле Басманный суд Москвы заочно признал актера виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом