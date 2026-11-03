На форуме в Уфе поддержали создание Евразийского альянса креативных индустрий

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров предложил закрепить за Уфой статус центра для международной кооперации креативных сообществ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, регион всегда позиционировал себя как сердце Евразии и носитель уникального сосредоточения культур Европы и Азии. Одним из центров такой работы может стать Евразийский музей кочевых цивилизаций.

«Креативный продукт должен опираться на традиционные ценности. Сегодня он вынужден на них опираться, иначе его не поймут в сообществе стран, которые эти ценности разделяют», – подчеркнул заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский.

Президент Единого центра креативной экономики Марина Монгуш отметила, что за шесть лет в России сформировалась собственная система развития креативных индустрий. В настоящее время их вклад составляет 4,2% ВВП России, а национальная цель установлена на уровне 6%.

На заседании также обсуждались вопросы защиты интеллектуальной собственности и привлечения инвестиций. По итогам встречи участники приступили к проработке Евразийского альянса креативных индустрий, включающего образовательные программы, инвестиционную поддержку и развитие креативного туризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с прибывшим в Уфу на форум «Российская креативная неделя – Евразия» отцом американского бизнесмена Илона Маска.

Летом участники «Российской креативной недели» в Москве обсудили влияние цифровой среды на подрастающее поколение и перспективы развития технологий.