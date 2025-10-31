Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Нотариусов с ноября обязали проверять наличие долгов у умершего человека
Нотариусы с ноября обязаны проверять наличие долгов у умершего человека
С ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника до оформления наследства, используя электронные запросы, рассказал член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин.
Закон о новых правилах проверки долгов умерших наследодателей вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Теперь нотариусы обязаны проверять наличие действующих кредитов покойного и своевременно уведомлять наследников еще до того, как они официально примут наследство, передает агентство «Прайм».
Процедура проверки станет прозрачной: с момента открытия наследственного дела нотариус за три рабочих дня направит электронный запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), чтобы узнать, где хранится кредитная история умершего, пояснил Сафин.
После получения ответа из ЦККИ нотариус через Единую информационную систему (ЕИС) нотариата отправляет обращение в необходимое бюро кредитных историй и оперативно получает данные о существующих долгах. На оповещение наследников об итогах проверки после ответа из бюро у нотариуса будет не более трех рабочих дней.
«Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе», – уточнил Сафин.
Новые правила защищают потенциальных наследников: теперь они смогут принять решение о вступлении в наследство, зная о возможных обязательствах. Если долги больше стоимости имущества, наследник может отказаться от наследства. Ответственность по долгам ограничивается суммой полученного наследства.
Если наследник подаст заявление, нотариус сможет сделать опись имущества, оставшегося, например, в квартире покойного, чтобы официально включить его в список наследства, заключил эксперт.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства. Нотариус Кашурин рассказал о новых правилах дарения недвижимости. Юрист Лактионова объяснила, когда наследник может потерять наследство.