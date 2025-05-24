При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
В Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына
Уголовное дело возбуждено в Казани после убийства женщины бывшим мужем
В Казани 35-летняя женщина была убита бывшим супругом-иностранцем, а их трехлетний сын госпитализирован с ранением, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК СКР по Татарстану.
В СКР по Татарстану сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства иностранцем своей 35-летней супруги в Казани. Преступление произошло на почве личных неприязненных отношений, погибшая – женщина 1990 года рождения, передает ТАСС.
В день трагедии мужчина приехал в квартиру, где находились его бывшая жена и трехлетний сын, чтобы поздравить ребенка с днем рождения. В ходе ссоры он нанес женщине смертельные ножевые ранения, после чего попытался покончить с собой.
Трехлетний мальчик получил травму головы и был доставлен в больницу вместе с дедушкой.
Трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская гавань». На месте продолжают работать оперативные службы, а прокуратура Кировского района Казани контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее для мужчины, который убил свою жену саперной лопатой на Урале, запросили 18 лет колонии.
В сентябре 2024 года бывший сотрудник СОБРа и таксист убил свою бывшую жену у подъезда дома в Омске.