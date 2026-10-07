Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
ООН проигнорировала обращение СПЧ по поводу задержанного в Израиле историка
ООН не ответила на обращение СПЧ об аресте в Израиле Кирпиченка
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил об отсутствии ответа от ООН на обращение в связи с задержанием в Израиле историка Артема Кирпиченка.
Совет по правам человека до сих пор не дождался реакции Организации Объединенных Наций на письмо в защиту российского исследователя Артема Кирпиченка, передает РИА «Новости».
«Нет, но надежда есть, иногда отвечают», – заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
В конце августа комиссия СПЧ по международному сотрудничеству направила обращение к представителю Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту. Правозащитники попросили потребовать от израильских властей разъяснений по факту задержания историка в аэропорту Бен-Гурион.
Публицист Дарья Митина сообщила об аресте Кирпиченка в начале августа. Ученому, который занимался историей сионизма и критиковал отношение израильских властей к палестинцам, принадлежит гражданство России и Израиля. В тот же день российское посольство направило запрос в местные компетентные органы.
Израильские спецслужбы официально не подтверждали факт задержания. Однако в начале сентября прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против гражданина страны по делу о работе на иностранную разведку. Ряд местных изданий связали этот документ с делом Кирпиченка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посольство России взяло на контроль ситуацию с арестом Артема Кирпиченка в Израиле.
В феврале СПЧ призвал Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата.