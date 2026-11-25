Врач предупредила об опасности бутербродов с икрой при гипертонии

Tекст: Катерина Туманова

«Сочетание икры и сливочного масла само по себе не считается опасным, и общего медицинского запрета на него нет. Если человек здоров, один небольшой бутерброд за праздничным столом, как правило, допустим. Красная икра содержит белок, полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, а также витамины и микроэлементы. Однако при приготовлении ее солят», – заявила Фургал РИА «Новости».

По словам медика, соль может содержаться как в икре, так и в хлебе, а обилие соленых продуктов в рационе ведет к повышению артериального давления.

У людей, склонных к задержке жидкости, это может усилить отеки. Контролировать количество продукта особенно важно при гипертонии, сердечной недостаточности и хронических заболеваниях почек.

Фургал добавила, что сливочное масло содержит насыщенные жиры, избыток которых повышает уровень «плохого» холестерина. При повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях порцию масла нужно строго контролировать.

Кроме того, одна чайная ложка сливочного масла содержит около 34 килокалорий, и три бутерброда дадут примерно 100 килокалорий только за счет жиров, не считая хлеба и икры. Для повседневного рациона терапевт порекомендовал подавать икру без сливочного масла.

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