Казанские медики впервые в России вернули зрение после отравления метанолом

Впервые в России полностью восстановили зрение после отравления метанолом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Медики Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова в Казани впервые в России вернули зрение пациенту после тяжелого отравления метанолом, сообщает пресс-служба клиники. Мужчина отравился, выпив местное вино в Индонезии, после чего почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерю зрения на правый глаз уже по возвращении в Казань.

В Республиканской инфекционной больнице исключили инфекционные причины, а химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови.

Несмотря на начатое лечение, состояние пациента ухудшалось: зрение на левом глазу также стало пропадать, а правый глаз почти полностью ослеп. По словам заведующей отделением Алии Насибуллиной, в подобных случаях восстановление зрения ранее не описывалось ни в одном источнике. «Сейчас пациент самостоятельно ходит, все видит, инвалидности удалось избежать», – отметила она.

Врачи применили антидотную, дезинтоксикационную, гормональную терапию, а также гемодиализ и офтальмологические инъекции. Уже на третий день лечения зрение начало возвращаться. Через десять дней оно почти полностью восстановилось, пациент был выписан. Этот случай признан уникальным для российской медицины.

