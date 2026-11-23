Волочкова: Джигурда перенес микроинфаркт за пять дней до госпитализации

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я позвонила главному врачу. Он мне рассказал, что когда он был в Екатеринбурге, пять дней назад, у него случился микроинфаркт там», – пояснила Волочкова РИА «Новости».

К актеру приезжала скорая помощь, от которой он отказался, поехав в Москву с высоким давлением. После прибытия в столицу давление у него упало, повысился пульс, и врачи госпитализировали пациента с обширным инфарктом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник супруга Никиты Джигурды Марина Анисина сообщила о госпитализации артиста в реанимацию столичной больницы с инфарктом.

В начале месяца актер попал в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины.

В прошлом месяце Анастасия Волочкова опровергла информацию о своей госпитализации из-за осложнений после операции.