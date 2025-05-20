Для убившего жену саперной лопатой на Урале запросили 18 лет колонии

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступление произошло в апреле 2022 года на берегу реки Бисерти в поселке Первомайский. Мужчина, вооружившись лопатой и надев балаклаву, нанес супруге не менее семи ударов по голове и рукам, а затем утопил ее, передает ТАСС.

Гособвинение затребовало для него 18 лет колонии строгого режима.

Следствие установило, что мотивом убийства стали личные неприязненные отношения и ревность, в том числе из-за переезда женщины. После преступления обвиняемый скрылся. В рамках расследования выяснилось, что мужчина позже установил скрытую камеру в ванной новой квартиры и изготовил порнографические материалы с участием несовершеннолетней.

Кроме того, обвиняемый осуществил неправомерный доступ к личной переписке другой женщины через мессенджер, фиксируя информацию с помощью фото и видео на телефон. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, включая убийство, незаконный доступ к компьютерной информации, изготовление порнографических материалов с участием несовершеннолетних, нарушение тайны переписки и незаконное производство спецсредств.

В сентябре 2024 года бывший сотрудник СОБРа и таксист жестоко убил свою бывшую жену у подъезда дома в Омске. Он нанес ей несколько ножевых ранений, после чего попытался скрыться, но был задержан.