Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.0 комментариев
Таксист зарезал бывшую жену у подъезда в Омске
Таксист в Омске убил бывшую жену у подъезда из-за размолвок
Бывший сотрудник СОБРа и таксист жестоко убил свою бывшую жену у подъезда дома в Омске, нанеся ей несколько ножевых ранений, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Таксист, ранее работавший в СОБРе, совершил убийство своей бывшей жены у подъезда дома на улице Кирова в Омске, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел 20 сентября около 21.00. Мужчина подкараулил свою бывшую супругу, с которой намеревался восстановить отношения. Однако, ссора переросла в насилие, и он нанес ей несколько ножевых ударов в живот.
После нападения таксист попытался скрыться, но был задержан на месте преступления. При нем был обнаружен нож, который использовался для нанесения ударов. Следственным управлением Следственного комитета России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По словам источника, подозреваемый ранее служил в управлении наркоконтроля, откуда был уволен за избиение супруги в кафе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, указав, что жертва была найдена с ножевыми ранениями в области живота, груди, спины и шеи.
Напомним, ранее экс-кандидат в депутаты и общественник из Твери Евгений Никольский в социальных сетях сообщил, что убил супругу.