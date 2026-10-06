Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина
Путин запланировал серию международных телефонных разговоров в день рождения
Президент Владимир Путин в среду проведет серию международных телефонных разговоров по случаю дня рождения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В свой день рождения президент России планирует провести множество переговоров с иностранными лидерами, передает РИА «Новости».
«Завтра, например, у главы государства запланирована целая серия международных телефонных разговоров. Конечно же, в первую очередь, по случаю его дня рождения. Мы будем вас информировать об этом», – сказал Песков журналистам.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с предстоящим днем рождения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в прошлом году решил лично передать Путину подарок на его день рождения.
Также свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения в 2025 году.