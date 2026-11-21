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Депутат АдГ обвинил Мерца в потере связи с реальностью из-за Украины
Депутат АдГ Фронмайер заявил о потере Мерцем связи с реальностью из-за Украины
Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оторвался от реальности из-за чрезмерного внимания к проблемам Украины.
Маркус Фронмайер возмутился призывом главы немецкого правительства к предприятиям инвестировать в украинскую экономику на фоне внутренних проблем, передает РИА «Новости».
«Он полностью потерял связь с реальностью? Фридрих Мерц уже в открытую просит немецкие предприятия инвестировать в Украину! Наша собственная экономика под его руководством разваливается, а он думает только о чужой стране? Мерцу следовало бы баллотироваться на какую-нибудь должность на Украине, а дела в Германии оставить тем, кто ее любит», – заявил Фронмайер.
В пятницу Мерц выступил на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине, где пообещал продолжить наращивать поддержку Киева.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы для украинской армии станут законной целью для российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал борьбу с коррупцией условием финансовой помощи Киеву. При этом канцлер стремительно теряет популярность на фоне своей экономической политики и курса на милитаризацию страны.
Основательница германской партии BSW Сара Вагенкнехт раскритиковала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных дивидендах с потраченных на Украину средств.
Мерц исключил урегулирование украинского конфликта в обход европейских стран.