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Пасечник назвал террором беззащитных удар дрона ВСУ по дому в Луганске
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал террором беззащитных удар беспилотника Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в поселке Юбилейное.
«Все, что произошло вчерашней ночью – преступление, которому нет оправдания... Среди погибших дети, молодые парни, женщины – обычные мирные жители. Военного смысла в этом нет, только террор беззащитных. Это все, на что способна озверевшая киевская хунта», – написал Пасечник в своем канале в Max.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие «обязательно заставят ответить неонацистов за каждую оборвавшуюся жизнь».
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела об убийстве и повреждении имущества после атаки на Луганск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели шести человек при ударе ВСУ по жилым домам в поселке Юбилейное. В пятницу Минстрой республики заявил о повреждении 19 многоквартирных домов в результате атаки на поселок. В тот же день Пасечник сообщил о гибели трех человек при массированном ночном ударе украинских беспилотников по Юбилейному.