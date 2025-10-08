  • Новость часаРоссийские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Путина поздравили с днем рождения более 40 зарубежных лидеров
    Начальник Генштаба сообщил о скором разгроме ВСУ в Купянске
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Венесуэла утвердила договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Росавиация: Авиакомпании к 2030 году могут потерять 339 пассажирских самолетов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    7 комментариев
    8 октября 2025, 09:05 • Новости дня

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

    Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    7 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Комментарии (15)
    8 октября 2025, 08:32 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Frankfurter Rundschau: В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    Комментарии (8)
    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    Комментарии (15)
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Комментарии (13)
    7 октября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и премьер-министра Индии, в разговорах обсуждались вопросы будущего сотрудничества.

    В адрес Путина по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, говорится в Telegram-канале Кремля. В телефонных беседах главы государств Содружества Независимых Государств, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, тепло поздравили российского лидера.

    Во время этих телефонных разговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также вопросы подготовки и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. Помимо этого, все главы государств СНГ направили Путину и письменные поздравительные послания.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Владимира Путина по телефону с днем рождения. Лидеры стран подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему развитию особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. В ходе разговора обсуждалась подготовка визита Путина в Индию, который запланирован на декабрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Владимир Путин сделал многое для укрепления дружбы и партнерства между Россией и Таджикистаном. Эмомали Рахмон также позвонил Владимиру Путину и поздравил его с 73-летием.

    Комментарии (5)
    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин провел экстренное совещание с Совбезом после возвращения в Москву

    Путин провел срочное совещание с Совбезом после возвращения в Москву

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин вечером обсудил актуальные вопросы с постоянными членами Совета безопасности сразу после возвращения из Петербурга в столицу.

    Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности после возвращения из Петербурга в Москву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза».

    В числе участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов, отмечает сайт Кремля.

    Совещания в подобном формате проводятся регулярно для координации действий в ключевых сферах государственной политики.

    Во многих городах России прошли массовые флешмобы, посвященные дню рождения президента Владимира Путина, в которых участвовали молодежные организации и волонтеры.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 23:33 • Новости дня
    Трамп в день рождения Путина пожаловался на разочарование в нем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп 7 октября принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова посетовал на разочарование в российском коллеге.

    «Я хорошо с ним [президентом России Владимиром Путиным] поладил, но разочаровался в нем. Я думал это будет легко [разрешить конфликт на Украине], но оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пожаловался журналистам американский лидер.

    Трамп после переговоров с еврокураторами главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне стал регулярно повторять о своем разочаровании в российском лидере, поскольку был уверен, что их добрые отношения станут гарантией легкого и быстрого разрешения украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.


    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:22 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит о возможном разговоре Путина с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о возможной беседе президентов России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа предоставят своевременно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном разговоре двух политиков на день рождения главы российского государства.

    «Анонсировать ничего не буду, по итогам дадим вам сообщение», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что у Путина планируется целая серия телефонных разговоров с международными абонентами.

    «Президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем», – пояснил Песков.

    Напомним, российского лидера с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:11 • Новости дня
    Тысячи активистов провели флешмобы ко дню рождения Путина

    Активисты МГЕР и «Волонтерской Роты» устроили акции ко дню рождения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Во многих городах России прошли массовые флешмобы, посвященные дню рождения президента России Владимира Путина, в которых участвовали молодежные организации и волонтеры.

    Тысячи активистов МГЕР и движения «Волонтерская Рота» провели флешмобы в разных регионах России в честь дня рождения президента, сообщается Telegram-канале «Единой России». В Москве молодежь выстроилась в живую надпись: «Поздравляем от Донбасса до Камчатки», а также вышла с флагами всех 89 регионов страны.

    В Петербурге более тысячи человек собрались на Дворцовой площади. Они выстроились в несколько надписей, среди которых были: «Путин», «Россия», «Сила, честь, гордость». Участники держали флаги и символику, а флешмоб сопровождался патриотической музыкой.

    В городе Шахтерск молодогвардейцы организовали соревнования по самбо. В Туле активисты собрались с государственными флагами и исполнили авторские песни о любви к Родине перед горожанами.

    Ранее президент Владимир Путин проведет в собственный день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил Владимира Путина по случаю его 73-летия.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин сообщил об опережающих темпах разработки новейших вооружений

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает с опережением, обеспечивая войска всем необходимым и внедряя современные образцы вооружений.

    Оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает полностью потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике, передает ТАСС. Об этом во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба сообщил президент Владимир Путин.

    Президент отметил: «Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска».

    По словам главы государства, на сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса не только выполняют плановые задачи, но и ускоренно работают над созданием современных вооружений, которые оперативно поступают на вооружение армии.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Немцы раскупили серебряную монету в честь Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российском посольстве в Берлине презентовали новую партию серебряных монет с портретом президента Владимира Путина, которую уже полностью выкупили граждане Германии.

    Презентация медали «патриот Путин» состоялась в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости».

    Мероприятие организовал журнал Compact, участие приняли журналисты, сотрудники дипмиссии и сам посол Сергей Нечаев. Главный редактор издания Юрген Эльзессер подчеркнул, что для них большая честь презентовать серебряную медаль именно в день рождения российского президента.

    По его словам, выпуск вызвал огромный интерес среди граждан Германии – вся прошлая партия монет была раскуплена за короткое время, а количество новых заказов уже составляет около 4 тыс. штук. На пресс-конференции также присутствовали депутаты партии «Альтернатива для Германии» из ландтага Саксонии-Анхальт.

    Эльзессер отметил, что Compact воссоздает традицию выпуска медалей в честь иностранных лидеров, ранее практиковавшуюся правительством ФРГ. Он добавил, что, по его мнению, такие мероприятия должны бы проводить руководители страны, а канцлер Германии мог бы лично поздравить Владимира Путина.

    Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.

    Также Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 14:48 • Новости дня
    Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин сделал очень многое для укрепления дружеских и партнерских отношений с Таджикистаном, сообщил таджикистанский президент Эмомали Рахмон.

    В телефонной беседе таджикистанский лидер поздравил российского коллегу с 73-летием и выразил свои самые наилучшие и искренние пожелания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

    «В продолжение беседы глава нашего государства подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении.

    Президента России с днем рождения уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Путин постановил создать Совет по культуре при президенте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте России по культуре и учредил премию за проекты и произведения для детей и юношества.

    «В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю: образовать Совет при президенте Российской Федерации по культуре», – говорится в соответствующем указе главы государства, передает РИА «Новости».

    Председателем совета становится президент, секретарем –помощник главы государства.

    Кроме того, документ учреждает премию президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества.

    Ежегодно будут присуждаться три премии президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Размер премии составит 5 млн рублей.

    Комментарии (1830)
    7 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Додик поздравил Путина с днем рождения и пожелал успехов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Владимиру Путину по случаю его 73-летия, отметив важность укрепления дружеских связей между странами.

    Милорад Додик, президент Республики Сербской, поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, передает ТАСС. В своем обращении на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) он пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении государственных задач. Политик отметил, что ценит дружеские отношения между Республикой Сербской и Россией.

    Додик также подчеркнул, что поздравляет Путина от имени Республики Сербской, всего сербского народа и от себя лично. В своем послании он выразил надежду, что мудрость, решимость и самоотверженность Путина будут служить на благо России и укреплять связи между странами.

    Российский президент отмечает свое 73-летие 7 октября. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у Путина запланированы многочисленные международные телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин проведет совещание с Совбезом России в день своего рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Ким Чен Ын поздравил российского президента и пообещал вечную дружбу с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    На премьера Италии пожаловались в МУС
    Каллас упрекнули в недостатке дипломатичности
    Тунберг заявила, что подверглась пыткам со стороны израильских военных
    В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине
    НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у чипов Visa и Mastercard
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС
    Кьюар-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации