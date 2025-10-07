Додик поздравил Путина с днем рождения и пожелал успехов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Милорад Додик, президент Республики Сербской, поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, передает ТАСС. В своем обращении на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) он пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении государственных задач. Политик отметил, что ценит дружеские отношения между Республикой Сербской и Россией.

Додик также подчеркнул, что поздравляет Путина от имени Республики Сербской, всего сербского народа и от себя лично. В своем послании он выразил надежду, что мудрость, решимость и самоотверженность Путина будут служить на благо России и укреплять связи между странами.

Российский президент отмечает свое 73-летие 7 октября. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в этот день у Путина запланированы многочисленные международные телефонные разговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин проведет совещание с Совбезом России в день своего рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Ким Чен Ын поздравил российского президента и пообещал вечную дружбу с Россией.