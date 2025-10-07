По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России
Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.
Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.
Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.
Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.
Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.