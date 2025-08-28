  • Новость часаКремль опроверг заключение соглашения с Киевом о «воздушном перемирии»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 13:22 • Новости дня

    Песков назвал съемки фильма о Путине закономерным событием

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что интерес к Владимиру Путину, как одному из самых успешных и опытных мировых лидеров, вполне объясняет появление фильма «Кремлевский волшебник», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Съемки фильма о президенте России Владимире Путине являются вполне закономерным явлением, поскольку он считается одним из самых успешных мировых лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что к появлению картины «Кремлевский волшебник» следует относиться спокойно и с пониманием. По его словам, Путин – мировой лидер, чей опыт и влияние на глобальные процессы невозможно переоценить.

    Ранее Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

    Песков также подтвердил, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями.

    26 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Лукьянов отметил рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    @ REUTERS/Andrew Kravchenko

    Tекст: Антон Антонов

    В последние дни зарубежные корреспонденты начали массово обращаться за разъяснениями позиций Москвы о «первопричинах конфликта» на Украине, о которых говорит президент России Владимир Путин, сообщил политолог Федор Лукьянов.

    «Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.

    «И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.

    Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.

    27 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время президент России Владимир Путин совершит визит в Китай, который станет беспрецедентным, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.

    Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский решил пощадить детей

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    27 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин встретился с членами правительства на совещании в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле прошло совещание, на котором президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства в Кремле, где участники обсудили текущие вопросы внутренней политики и экономики, сообщает РИА «Новости».

    Встреча прошла в очном формате, как анонсировал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представители кабмина представили доклады по ключевым направлениям работы, а также обменялись мнениями относительно приоритетных задач, стоящих перед страной.

    Перед саммитом на Аляске Путин обсудил организационные вопросы предстоящей российско-американской встречи с членами руководства, министрами и администрацией президента.

    28 августа 2025, 09:07 • Новости дня
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле картину «Кремлевский волшебник» до премьеры и могут ли оценить воплощение Джудом Лоу образа российского лидера, Песков заявил: «Нет. Пока не смотрели».

    Журнал Variety опубликовал первый кадр с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина. В фильме также снялись Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Картина снята по мотивам одноименной книги Джулиано да Эмполи, передает ТАСС.

    Мировая премьера «Кремлевского волшебника» пройдет на Венецианском кинофестивале, стартовавшем 27 августа на острове Лидо.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль за консультациями.

    26 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Херсонская область начала получать российский газ

    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Южные районы Херсонской области начали получать газ благодаря новому трубопроводу, который построили из Крыма, работа по подключению продолжается.

    О запуске новой ветки газопровода из Крыма в Херсонскую область сообщил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Он отметил, что ранее субъект получал газ по магистральному газопроводу со стороны Правобережья, но сейчас такая возможность отсутствует.

    «Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сообщил Сальдо.

    Работы по дальнейшей газификации продолжаются: в регионе проводят трубы и подключают жителей к новой линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области.

    25 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили встречу в Анкоридже и ядерную программу

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске, развитие российско-иранского сотрудничества.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы российский лидер рассказал о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже встречи на высшем уровне с представителями США. В ответ Пезешкиан заявил, что Иран поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в сферах энергетики и транспорта. В разговоре отдельно отмечалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также развитие событий в регионе Южного Кавказа.

    Путин и Пезешкиан выразили готовность усиливать взаимодействие России и Ирана в различных сферах. Президенты также договорились о личной встрече на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

    Ранее посол Исламской республики в России Казем Джалали выразил надежду на скорые поставки российского газа в Иран через Азербайджан.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    25 августа 2025, 23:43 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Американский режиссер и продюсер Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины по поводу его онлайн-участия в Московской неделе кино.

    «Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры – это способ помочь чему-либо», – приводит слова Аллена РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

    Он добавил, что не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины выразил осуждение Аллену за его участие в онлайн-встрече в рамках Московской недели кино. Аллен также попал в базу скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец» за якобы публичную поддержку спецоперации на Украине.

    25 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин передал акции Fortum Росимуществу для временного управления

    Путин поручил Росимуществу временно управлять акциями Fortum в Челябэнергоремонте

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.

    Президент России Владимир Путин своим указом поручил Росимуществу принять под временное управление 314 949 тыс. обыкновенных акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт», передает ТАСС. В документе отмечается, что данная мера связана с необходимостью защиты от действий недружественных стран.

    Fortum являлся единственным владельцем акций предприятия, который, согласно указу, теперь временно отстранен от управления. Решение о передаче пакета акций объясняется введением специальных мер по обеспечению экономической безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям на сумму, превышающую 227 млрд рублей. Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на 600 млн евро.

    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    25 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин удивился выдаче разрешений на рыбалку через «Госуслуги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин удивился, что на портале госуслуг можно оформить разрешение на охоту и рыбалку.

    Портал госуслуг перешел к новому формату предоставления сервисов, ориентируясь на так называемые жизненные ситуации, сообщает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко обратил внимание на широкий спектр услуг.

    «Даже выезд на охоту и рыбалку?» – удивился Путин.

    Вице-премьер добавил, что выезд на охоту и рыбалку входит в пятерку самых востребованных жизненных ситуаций на портале – за 2025 год этой возможностью уже воспользовались более 100 тыс. человек.

    Путин также отметил, что участие в спортивных соревнованиях занимает третье место по популярности с 136 тыс. пользователей, а оформление документов для многодетных семей востребовано у 124 тыс. граждан.

    Григоренко рассказал Путину о мерах по борьбе с мошенничеством, особенно с использованием цифровых решений на портале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко развитие IT-сервисов.

    Пользователи портала госуслуг чаще всего выбирают электронные услуги для поступления в вуз, оформления выхода на пенсию и участия в спортивных мероприятиях.

    Власти решили проверить сотовые номера граждан, которые привязаны к аккаунтам на «Госуслугах».

    26 августа 2025, 08:35 • Новости дня
    Удивившая Путина в Сарове своей молодостью морячка рассказала о карьерном росте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодая второй помощник капитана атомного ледокола «Арктика» Нина Вдовина вскоре сдаст экзамен на повышение, она отметила растущее число женщин в атомном флоте.

    Второй помощник капитана ледокола «Арктика» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодой внешностью и высоким званием, поделилась подробностями своего карьерного пути, передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что уже через два дня сдаст экзамен в Мурманске, после чего при успешной сдаче ее могут назначить старшим помощником капитана с разрешением Ростехнадзора на управление атомным объектом.

    По словам Вдовиной, интерес к морской профессии у нее появился благодаря семье: дедушка был капитаном дальнего плавания, мама и брат также связали жизнь с флотом. Девушка отметила, что в начале карьеры столкнулась с трудностями из-за образования и пола, но решила получить высшее профильное образование и поступила в университет морского и речного флота имени С.О. Макарова.

    Вдовина уточнила: «Вообще, не редкость, что сейчас молодые женщины занимают должности на флоте. Есть достаточно молодые старшие помощники атомного ледокольного флота – и 27, и 28 лет. И девушка у нас еще есть, которая уже в 28 лет стала старшим помощником. А удивился (Путин), потому что не знал, сколько мне лет. Я выгляжу младше своих лет. Генетика, наверное. Уже после встречи у меня спросили, почему президент подумал, что я школьница, хотя мне 31. Я все время шучу, что Арктика сохраняет молодость людей, люди там не стареют из-за низких температур».

    Она также отметила, что женщин на атомном флоте становится больше не только среди обслуживающего персонала, но и среди инженеров, хотя в экипаже «Арктики» их всего пять из 54 человек. Сейчас Вдовина находится в отпуске, а ледокол отправится в новый рейс в декабре в район Обской губы, где экипаж встретит Новый год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на концерте в Нижнем Новгороде, посвященном 80-летию атомной отрасли России, стало известно о назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал». Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Росатом» занимает лидирующие позиции в мировой атомной энергетике и ни одна компания в мире не строит столько объектов.

    25 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп признался, что не знает о возможности встречи Путина и Зеленского

    Трамп заявил, что сроки переговоров Путина и Зеленского зависят от них

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», – сказал Трамп во время беседы с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном в Белом доме.

    Он отметил, что желание сторон участвовать в переговорах должно быть их собственным решением: «Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», – подчеркнул Трамп.

    Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. По его словам, сроки и возможность встречи зависят исключительно от Путина и Зеленского: «Это зависит от них. Для танго нужны двое».

    Говоря о гипотетической трехсторонней встрече с участием России, США и Украины, он предположил, что сначала двум лидерам стоит встретиться между собой, чтобы приблизиться к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.

    Владимир Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться только при предварительном достижении консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта.

    25 августа 2025, 22:55 • Новости дня
    Дакаскос выразил обеспокоенность возможной «отменой» после визита в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер, мастер боевых искусств и режиссер Марк Дакаскос, посетивший Москву ради участия в международной кинонеделе, выразил опасения по поводу возможной «отмены» на Западе из-за визита в Россию.

    Дакаскосу был задан вопрос о том, не опасается ли он, что на Западе его «отменят» из-за визита в Москву. «Конечно, я обеспокоен. И мой менеджер, и мой представитель говорили мне быть осторожным», – приводит ответ актера РИА «Новости».

    Однако, как заверил Дакаскос, его любовь к России не означает нелюбовь к другим странам. Он заявил, что «любит людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дакаскос принял участие в церемонии открытия Международной недели кино в Москве. Он заявил, что американцы мало знают о России и назвал кино важным средством для установления взаимопонимания. Дакаскос также назвал Москву одним из своих любимых городов.

    25 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    @ Vincenzo Landi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Национальном театре имени Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла «Пули над Бродвеем» из-за присутствия Вуди Аллена на Московской неделе кино.

    Показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем» отменен в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове из-за участия режиссера в Московской международной неделе кино, передает ТАСС. Театр сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что 28 и 29 августа состоится замена мюзикла на другие постановки.

    В пресс-службе театра отметили, что спектакль – это адаптация сценария одноименного фильма для сцены и создан группой авторов. Несмотря на это, учреждение решило отменить показ и ожидает официального комментария от правообладателей.

    Вуди Аллен участвовал в сессии «Легенды мирового кинематографа» по видеосвязи в рамках Московской недели кино 24 августа. Во время беседы с Федором Бондарчуком Аллен отметил, что всегда любил российское кино и однажды посмотрел почти семичасовую экранизацию «Войны и мира» за один день.

    МИД Украины резко осудил участие Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.


    27 августа 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин одобрил смягчение денежно-кредитной политики при сбалансированном бюджете

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил одобрение подходу, предполагающему смягчение денежно-кредитной политики при формировании сбалансированного бюджета, отметив множество нюансов в процессе.

    Президент России Владимир Путин поддержал позицию Минфина о том, что сбалансированный бюджет может дать основания для смягчения денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил: «Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю». Этим он отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова.

    Силуанов, выступая на совещании, заявил, что Министерство финансов тесно взаимодействует с Центральным банком при формировании бюджетной и денежно-кредитной политики на следующие три года.

    Глава Минфина подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы, сформированный в соответствии с бюджетным правилом, станет основанием для возможного смягчения политики Банком России.

    Путин также сообщил, что среди экспертов, в правительстве и Центробанке идет постоянная дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности страны, пишет РИА «Новости». По словам президента, обсуждение этих вопросов крайне важно для оценки состояния реального сектора экономики.

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной, а инфляция уже снижается.

    Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году при благоприятной экономической ситуации.

