Песков назвал съемки фильма о Путине закономерным событием
В Кремле считают, что интерес к Владимиру Путину, как одному из самых успешных и опытных мировых лидеров, вполне объясняет появление фильма «Кремлевский волшебник», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Съемки фильма о президенте России Владимире Путине являются вполне закономерным явлением, поскольку он считается одним из самых успешных мировых лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил, что к появлению картины «Кремлевский волшебник» следует относиться спокойно и с пониманием. По его словам, Путин – мировой лидер, чей опыт и влияние на глобальные процессы невозможно переоценить.
Ранее Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.
Песков также подтвердил, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями.