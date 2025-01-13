Песков: Создатели «Кремлевского волшебника» не обращались в Кремль

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в Кремле видели сообщения об этом фильме, но подробности о его сюжете или создании неизвестны, сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался», – заявил Песков.

Над созданием фильма работает французский режиссер Оливер Ассайас. Лента будет снята по мотивам книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

В мае 2024 года портал Variety уже сообщал, что британский актер Джуд Лоу примет участие в съемках «Кремлевского волшебника». Также в фильме сыграют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.