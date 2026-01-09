Антверпен лишился статуса центра алмазов мира

Антверпен потерял статус мирового алмазного центра

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объем торговли алмазами в Антверпене с 2022 года снизился в три раза, и город утратил статус мирового алмазного центра, сообщило РИА «Новости» ссылаясь на агентство Belga. В сообщении отмечается, что за первые 11 месяцев 2022 года объем экспорта и импорта алмазов составлял около 9 млрд долларов, а в тот же период 2025 года – уже только 3 млрд долларов.

Торговля ограненными алмазами также упала с 10 до 6 млрд долларов, и несколько компаний города недавно обанкротились. В агентстве отмечают: «Антверпен больше не является крупнейшим торговым центром мира».

На лидирующие позиции в отрасли вышли Дубай и Мумбаи, чему способствовали не только продолжение торговли российскими камнями, но и эффективное инвестирование. Антверпен, по данным агентства, столкнулся с трудностями из-за европейского запрета на торговлю российскими алмазами, введенного в 2022 году.

Кризис в отрасли усилился из-за роста конкуренции со стороны синтетических камней, которые вытесняют природные алмазы на мировых рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку после введения антироссийских санкций.

Ранее компания «Алроса» прогнозировала минимальные за 20 лет объемы добычи алмазов к концу 2025 года. Министерство финансов России также отмечало, что в начале 2030-х годов на мировом рынке алмазов возникнет жесткий дефицит.