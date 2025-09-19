  • Новость часаЧлен СПЧ оценила идею привлечь ветеранов СВО к борьбе с мигрантами
    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидение» станет «кайфом» для зрителей
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Эстонцы обогнали Евросоюз в отказе от российского СПГ
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    5 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград следует рассматривать, учитывая мнение жителей.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    Ранее Путин уже говорил о возможности рассмотреть вопрос возвращения городу Волгограду названия Сталинград на основе мнения большинства горожан. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (96)
    18 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    @ Виталий Чугин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия 18 сентября официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о признании ответственности страны за крушение Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

    Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

    В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

    В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.

    Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

    По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

    Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

    В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

    В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.

    О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

    Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

    Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

    Комментарии (21)
    18 сентября 2025, 17:35 • Новости дня
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Разработка отечественных авиационных двигателей, включая ПД-14, стала крупнейшим достижением российской промышленности за последние десятилетия, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

    Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

    Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 16:45 • Новости дня
    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что действия Японии были расценены как недружественные, передает ТАСС. По ее словам, Россия подготовит взвешенный ответ, учитывающий национальные интересы.

    «Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    На прошлой неделе Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций подтвердил, что власти сохранят семейную и дальневосточную ипотеку.

    Глава государства отметил, что введение более широких льготных программ приведет к повышению инфляции и дополнительным бюджетным расходам, передает ТАСС.

    «Но льготы-то мы сохраняем. Для некоторых регионов – Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», – заявил российский лидер.

    Путин добавил, что расширение действия льготной ставки потребует от государства значительных дополнительных средств. По его словам, «ничего другого здесь нет», кроме инфляционного давления и новых обязательств для бюджета.

    Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала безъядерный статус гарантией безопасности Украины

    Захарова: Гарантией безопасности Украины является безъядерный статус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что настоящей гарантией безопасности для Украины является возвращение к основополагающим документам, обеспечившим ее независимость.

    Захарова подчеркнула, что в этих документах зафиксированы безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Украины, передает РИА «Новости».

    «Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины. По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

    Глава государства, говоря об участии в выборах ветеранов СВО, отметил, что именно такие граждане, готовые рисковать своим здоровьем и жизнью, заслуживают доверия для назначения на ключевые должности, передает ТАСС.

    «Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», – заявил президент.

    Напомним, на прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.

    В Кремле высоко оценили участие более 1,6 тыс. ветеранов СВО в избирательных кампаниях разного уровня, отметив значимость их жизненного опыта.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин поддержал идею обсуждения создания регулятора для сферы ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями парламентских фракций предложил обсудить вопрос о формировании отдельного ведомства, регулирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.

    Поводом стало предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который призвал рассмотреть создание самостоятельного регулятора для решения задач по модернизации, техническому учету и сбалансированной тарифной политике ЖКХ, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «сфера ЖКХ – безусловно, важнейшее направление», от которого зависит социальное благополучие всех российских семей и граждан. «Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать – давайте подумаем, в рамках министерства строительства сейчас эта работа ведется. Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать – можно над этим подумать», – отметил он.

    В апреле на заседании президиума Госсовета Путин заявил, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов для решения кадрового дефицита.

    На встрече с лидерами парламентских фракций глава государства подчеркнул, что этот вопрос вызывает много споров, однако считает такой подход одним из возможных путей решения проблемы, передает ТАСС.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом поднял тему кадрового дефицита в системе здравоохранения. «Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения», – отметил Путин, поблагодарив парламентария за инициативу.

    Путин добавил, что вопрос о распределении выпускников требует обсуждения, но признал его одним из реально возможных способов борьбы с нехваткой медицинских специалистов.

    В августе Путин во время встречи с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подчеркнул, что число врачей на одну тысячу жителей региона остается недостаточным.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    МИД сообщил о визите пограничного корабля России в Баку

    Российский корабль «Расул Гамзатов» запланировал заход в порт Баку 23–25 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    В конце сентября российский сторожевой корабль посетит порт Баку для переговоров пограничных служб двух стран, связанных с акваторией Каспийского моря.

    Заход российского пограничного сторожевого корабля в порт Баку состоится 23–25 сентября, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речь идет о корабле «Расул Гамзатов» ФСБ России.

    Визит организован в соответствии с утвержденными планами двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Программа пребывания предусматривает контакты между пограничными службами двух государств.

    Ожидается, что основной темой обсуждений станут вопросы взаимодействия и сотрудничества в акватории Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отметил скепсис по поводу заявлений о мирном договоре между Баку и Ереваном из-за несогласованности многих положений документа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также указал на наличие определенных проблем в отношениях двух стран, но выразил уверенность, что фундаментальные отношения и взаимный интерес к развитию сотрудничества позволят преодолеть трудности.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Москвы искать компромиссы по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к поиску компромиссов по урегулированию ситуации на Украине, если будут гарантированы законные интересы России в сфере безопасности, а также права русскоязычных на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, устойчивое соглашение возможно только на основе компромисса. «Мы ведь понимаем, и президент [России Владимир] Путин не раз это говорил, все равно в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены законные интересы других участников такой договоренности», – отметил Лавров, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия предпочла бы разрешить ситуацию на Украине посредством дипломатии и сохраняет открытость к переговорам.

    Ранее Песков заявил о блокировке переговоров по Украине Европой. Он отмечал, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат
    Стало известно о коррупционном скандале на ведущей военной верфи Европы
    Федерация гимнастики России запретила яркий макияж юным спортсменкам
    В СПЧ оценили идею пересмотреть условия ОМС для неработающих граждан
    Лидер ЛДПР рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    В порту Петербурга нашли полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

