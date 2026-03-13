Ученые: Землю накроют магнитные бури от корональной дыры

Джеты кометы 3I/ATLAS оказались похожи на двигатели космического корабля

Ученый Лёб: Джеты кометы 3I/ATLAS схожи с реактивными двигателями

Tекст: Мария Иванова

Выбрасываемые кометой струи газа и пыли оказались схожи с реактивными двигателями из-за симметричного положения, передает РИА «Новости».

Астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб пришел к такому выводу, проанализировав снимки высокого разрешения.

«Мы устранили круговое свечение вокруг ядра на изображениях 3I/ATLAS с самым высоким разрешением после перигелия, полученных с помощью космического телескопа Хаббл, и обнаружили три симметрично разделенные мини-джета в дополнение к заметной струе, направленной к Солнцу», – написал ученый в своем блоге.

Лёб допустил, что открытые джеты могут быть «технологическим почерком». Ранее президент РАН Геннадий Красников объяснил аномалии кометы ее прибытием извне Солнечной системы. Отсутствие сильного воздействия солнечного ветра обусловило орбиту и цвет объекта.

В НАСА заявляли, что телескоп Hubble запечатлел комету 21 июля 2025 года. Дистанция до Земли составляла 450 млн километров. В начале ноября межзвездный объект находился в области видимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий антихвост.

Между тем анализ радиосигналов от кометы подтвердил ее естественное происхождение. Российский ученый объяснил отсутствие у небесного тела привычного хвоста.