  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Достояние Суджи. Чем живут куряне через год после освобождения
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    12593 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    67 комментариев
    13 марта 2026, 08:08 • Новости дня

    Ученые: Землю накроют магнитные бури от корональной дыры

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали начало магнитных бурь класса G1-G2 в пятницу

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитные возмущения, вызванные похожей на огромный разлом корональной дырой, могут накрыть планету ближе к полуночи, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Рост скорости солнечного ветра и геомагнитных индексов ожидается в течение суток, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причиной возмущений стало формирование корональной дыры заметных размеров.

    Источник нестабильности выглядит как гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса звезды. Это образование является долгоживущим и уже наблюдалось астрономами месяц назад во время прошлого солнечного оборота.

    Модели показывают вероятность первых бурь класса G1-G2 уже сегодня ближе к полуночи. Если прогноз сбудется, высока вероятность появления полярных сияний, однако пока роста скорости ветра приборы не фиксируют.

    Ранее астрономы ИКИ РАН предупредили о появлении новой корональной дыры на поверхности Солнца.

    В конце прошлого года из-за воздействия крупной темной области специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2.

    10 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Джеты кометы 3I/ATLAS оказались похожи на двигатели космического корабля

    Ученый Лёб: Джеты кометы 3I/ATLAS схожи с реактивными двигателями

    Tекст: Мария Иванова

    У межзвездной кометы 3I/ATLAS обнаружены три симметричные струи вещества, поразительно напоминающие расположение и работу реактивных двигателей, заявил израильско-американский астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб с опорой на исследования собственной команды специалистов.

    Выбрасываемые кометой струи газа и пыли оказались схожи с реактивными двигателями из-за симметричного положения, передает РИА «Новости».

    Астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб пришел к такому выводу, проанализировав снимки высокого разрешения.

    «Мы устранили круговое свечение вокруг ядра на изображениях 3I/ATLAS с самым высоким разрешением после перигелия, полученных с помощью космического телескопа Хаббл, и обнаружили три симметрично разделенные мини-джета в дополнение к заметной струе, направленной к Солнцу», – написал ученый в своем блоге.

    Лёб допустил, что открытые джеты могут быть «технологическим почерком». Ранее президент РАН Геннадий Красников объяснил аномалии кометы ее прибытием извне Солнечной системы. Отсутствие сильного воздействия солнечного ветра обусловило орбиту и цвет объекта.

    В НАСА заявляли, что телескоп Hubble запечатлел комету 21 июля 2025 года. Дистанция до Земли составляла 450 млн километров. В начале ноября межзвездный объект находился в области видимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий антихвост.

    Между тем анализ радиосигналов от кометы подтвердил ее естественное происхождение. Российский ученый объяснил отсутствие у небесного тела привычного хвоста.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Терешкова назвала главную трудность полета россиян на Марс

    Терешкова сочла создание пилотируемого корабля главной трудностью освоения Марса

    Tекст: Мария Иванова

    В пилотируемом освоении космоса России, включающем полеты к Марсу и Венере, главной проблемой остается отсутствие необходимого космического корабля, заявила депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

    России следует активнее развивать пилотируемую космонавтику и стремиться к достижению других планет, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Валентина Терешкова в беседе с журналом «Разведчик» подчеркнула важность создания новой техники для этих целей.

    «Мое мнение однозначно: нам нужно двигаться дальше, нельзя останавливаться на достигнутом. Космос должен быть изучен, а продолжать его исследование лучше с Луны и ближних планет - Марса, Венеры. Мне кажется, главная трудность для нас состоит сейчас в том, чтобы построить соответствующий корабль», – сказала Терешкова.

    Космонавт добавила, что была увлечена идеей экспедиции на Красную планету еще до своего первого полета. Она очень хотела лично пройтись по поверхности Марса и прикоснуться к ней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной энергоустановкой для доставки грузов к этой планете.

    Космонавт Алексей Овчинин заявил о готовности человека к такому полету при условии надежности техники.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Ученый назвал примерные размеры и вес упавшего в Черное море метеорита

    Ученый Замоздра назвал примерные размеры и вес упавшего в Черное море метеорита

    Tекст: Мария Иванова

    Небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России; его размер оценили в один-два метра, а массу – до десяти тонн, сообщил доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета Челябинского госуниверситета, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.

    Размеры космического гостя составляли один-два метра, а масса не превышала десяти тонн, рассказал доцент Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра, передает РИА «Новости».

    «По времени свечения похоже на падение тела размером один-два метра. Такие вторгаются в атмосферу раз в неделю в разных частях Земли. Вес до десяти тонн, в тысячу раз меньше нашего», – отметил ученый.

    Явление наблюдали жители Новороссийска, Ростова и Анапы в ночь на четверг. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили разрушение небольшого объекта.

    Напомним, челябинский метеорит, упавший в 2013 году, был значительно крупнее и достигал почти 20 метров. Его осколки позже обнаружили в озере Чебаркуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о разрушении небольшого метеорита над Черноморским побережьем. Ранее ученые опровергли слухи о скором падении на Землю десятиметрового астероида.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптик рассказала о наступающем апрельском тепле в Москве

    Синоптик Паршина: Апрельская погода ожидается в Москве в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    В течение недели столбики термометров в Москве поднимутся более чем на пять градусов выше климатической нормы, что характерно для первых апрельских дней, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на более чем пять градусов, передает РИА «Новости».

    Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая погода больше характерна для начала апреля, а не для конца февраля.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Москва побила суточный температурный рекорд

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве температура воздуха днем достигла двенадцати градусов тепла, превысив прошлогодний максимум ровно на один градус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Москва побила очередной температурный рекорд, написал Леус в Telegram-канале. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на целый градус выше прежнего максимума, установленного ровно год назад.

    Леус подчеркнул: «Как и ожидалось, в столице сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год». Он также отметил, что окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие пятницу и воскресенье в Москве также возможны новые температурные рекорды. Специалисты отмечают, что март в столице продолжает удивлять аномально тёплой погодой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабная весенняя уборка охватит дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопление в домах могут начать отключать после пяти суток при температуре выше плюс восьми, а завершение отопительного сезона возможно уже с 19 по 24 апреля из-за потепления.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Снег выпал в пустыне Сахара

    Жители Алжира увидели снег на песках Сахары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В небольшом поселении на севере пустыни Сахара в Алжире выпал снег, полностью укрыв золотистые песчаные дюны необычным зимним покровом, сообщают местные жители.

    В районе деревни Айн ас-Сафра в Алжире, которую называют «воротами в пустыню Сахара», выпал снег, покрывший золотые дюны. Местный житель Абдель Хак сообщил РИА «Новости», что за последнюю неделю снега было так много, что образовались сугробы на фоне оранжевых песков.

    По словам собеседника агентства, жители деревни с радостью воспринимают необычное явление – многие бегают по заснеженным дюнам и скатываются с них, наслаждаясь крайне редким для этого региона снегом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате большого количества осадков пустыню Сахару затопило впервые за несколько десятилетий.

    Ранее снег выпал на Сицилии и Везувии впервые за 40 лет. Также снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Астрономы предупредили о появлении новой корональной дыры на Солнце

    Астрономы ИКИ РАН предупредили о появлении новой корональной дыры на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца вырисовывается новая корональная дыра, но ее поток заряженных частиц достигнет Земли лишь в субботу, 14 марта, после периода штиля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящий момент на светиле начали проступать очертания новой области корональной дыры, однако до выходных она не потревожит жителей планеты. Как сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, до этого времени прогнозируется практически полный штиль.

    Космическая погода остается на слабо возмущенном уровне, хотя активность немного возросла. Около полуночи специалисты зафиксировали вспышку класса C7.8, ставшую самой сильной с конца февраля. Поскольку событие произошло на левом краю диска, геомагнитных последствий оно не вызовет.

    Сейчас индексы Kp варьируются в диапазоне от двух до трех. Вероятность возмущений во вторник оценивается в 20%, а реальное воздействие дыры ожидается начиная с 14 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ученые предупредили о скором влиянии новой корональной дыры на Землю.

    В конце января специалисты спрогнозировали умеренный рост геомагнитной активности из-за аналогичного явления. А в середине января на поверхности Солнца астрономы зафиксировали крупную корональную дыру необычной формы.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 05:44 • Новости дня
    Назван возможный срок отключения отопления в Москве

    Синоптик Тишковец: Отопление в Москве могут начать отключать ранее 19 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

    «Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

    Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    МЧС опровергло сообщения о массовой эвакуации в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило, что сообщения о необходимости покинуть дома из-за возможных паводков не соответствуют действительности.

    Информация о якобы обязательной эвакуации жителей Татарстана из-за возможных паводков, появившаяся в рассылках на электронную почту республиканских СМИ, была опровергнута пресс-службой МЧС в Max.

    «Никаких признаков повышения уровня воды до критических отметок, угрожающих подтоплению населенных пунктов, нет», – отметили в ведомстве.

    В МЧС подчеркнули, что не издавалось никаких распоряжений о введении режима чрезвычайной ситуации или проведении обязательной эвакуации. Все данные о зонах риска, временных рамках и телефонах горячей линии, указанные в рассылке, являются фиктивными.

    Жителей призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться панике.

    Газета ВЗГЛЯД писала подробный прогноз весеннего паводка в 2026 году в России.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали рекордное потепление в Москве

    Синоптик Тишковец спрогнозировал рекордное повышение температуры в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столице в ближайшие двое суток ожидается аномальное тепло, которое может обновить исторические максимумы температуры.

    Новые климатические достижения могут быть зафиксированы в столичном регионе уже в ближайшее время, пишет в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец

    «Рекорды тепла возможны в Москве в ближайшие двое суток!» – заявил метеоролог.

    Специалист уточнил, что, согласно свежим прогностическим данным, столбики термометров поднимутся до отметок 13,8–14,6 градуса. Если этот прогноз оправдается, будут побиты рекорды 11 марта 2015 года, когда фиксировали 13 градусов, и 12 марта с показателем 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с потеплением до весенних значений.

    В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд плюс 6,8 градуса на метеостанции ВДНХ.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о прогнозе рекордно теплой Пасхи в Москве с температурой до 25 градусов.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    Медведев заявил о росте угроз из-за расширения рынка космических услуг

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа игроков на рынке космических услуг может привести к увеличению потенциальных угроз для целых государств, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» отметил, что развитие рынка космических услуг увеличивает число вовлеченных в него игроков и, соответственно, риски для участников, передает РИА «Новости».

    «Чем активнее будет развиваться сфера космических услуг, тем больше игроков окажутся вовлеченными в нее. И каждый из них потенциально способен причинить вред другим участникам космического соревнования и целым государствам», – заявил Медведев.

    Политик пояснил, что мотивы вреда могут быть разными – от хулиганства до террористической деятельности. Также он полагает, что с переносом инфраструктуры двойного назначения в космос количество угроз возрастет. Медведев отметил, что критически важные объекты космической сферы уязвимы на всех этапах производственно-эксплуатационной цепочки: изготовлении спутников, запуске, предоставлении спутниковых услуг и наземном обслуживании.

    По его словам, физическая или киберугроза на любом из этих этапов способна ограничить доступ к космическому пространству.

    Ранее Дмитрий Медведев предупреждал о рисках неконтролируемого развития искусственного интеллекта.

    Замглавы МИД Сергей Рябков указал на опасность милитаризации космоса из-за развития американской системы «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 06:23 • Новости дня
    Китай анонсировал испытания двух типов многоразовых ракет-носителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры завершают подготовку к тестам космических носителей, способных приземляться вертикально или в специальные морские сети, заявила старший научный сотрудник Китайской академии технологий ракет-носителей (CASC) Цзян Цзе.

    CASC продвигает исследования и разработку двух типов многоразовых ракет с разными техническими характеристиками, они различаются главным образом в способе возврата, пояснила Цзян Цзе, передает ТАСС.

    Первый вариант предполагает вертикальную посадку ступени на подготовленную площадку с фиксацией опорами. Второй метод предусматривает приводнение на морскую поверхность, где для улавливания элемента используется специальная сеть.

    Внедрение многоразовых носителей позволит существенно снизить стоимость пусков и повысить эффективность выхода на орбиту. Помимо государственной корпорации, над аналогичными проектами работают и частные компании, такие как Land-Space и Space Pioneer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту многоразовый экспериментальный космический аппарат. В районе Цяньтан началось строительство первой морской базы для испытаний многоразовых ракет.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Активность Солнца внезапно упала до минимума за три года

    Число солнечных пятен в феврале обновило минимум с августа 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Количество пятен на звезде в начале 2026 года опустилось до рекордно низких показателей, существенно отклонившись от прогнозных моделей ученых.

    Среднемесячное число пятен за февраль составило 78,2, что стало самым низким значением за последние три с половиной года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Текущий спад оказался неожиданным, так как глобальная активность светила снижается значительно быстрее предсказаний экспертов. Ожидалось, что устойчивое падение показателей произойдет не раньше середины 2027 года.

    Предыдущий минимум фиксировали в августе 2022 года, а пик цикла пришелся на август 2024 года с индексом 216. Прогноз на прошедший месяц составлял почти 115, поэтому нынешнее снижение рассматривается исследователями как случайная флуктуация. Похожая ситуация уже наблюдалась в мае 2025 года, но затем траектория выровнялась.

    Наблюдения последних недель подтверждают «спящее» состояние звезды: регистрируется незначительный темп вспышек и явная нехватка энергии. Специалисты отмечают, что пока невозможно точно спрогнозировать, когда светило накопит силы и возобновит активные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным астрономов Солнце находится в одном из самых спокойных состояний за последние месяцы, а индекс его активности держится на уровне около двух баллов из десяти.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ранее сообщала о возвращении Солнца в состояние депрессии и вырождении графика вспышек в прямую линию.

    В начале весны 2026 года Солнце ведет себя необычно тихо, наблюдаются лишь слабые вспышки и сохраняется спокойная геомагнитная обстановка.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 07:14 • Новости дня
    Китай осуществил два успешных запуска ракет с разных космодромов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай в пятницу осуществил запуски ракет-носителей «Чанчжэн-2D» и «Чанчжэн-8А», успешно выведя на заданные орбиты две группы спутников, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Китай успешно провел два космических запуска с разных космодромов, передает РИА «Новости». Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что обе миссии завершились успешным выведением спутников на орбиты.

    В ночь на пятницу с коммерческого космодрома на острове Хайнань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-8А». Она доставила на орбиту двадцатую партию низкоорбитальных интернет-спутников, продолжая развертывание национальной системы спутниковой связи.

    Второй запуск состоялся чуть позже с космодрома Сичан на юго-западе страны, где ракета «Чанчжэн-2D» вывела два экспериментальных спутника «Шиянь-30-03» и «Шиянь-30-04». Как уточнили в CASC, эти аппараты предназначены для проверки новых технологий наблюдения за Землей.

    Эти миссии стали 631-м и 632-м по счету запусками ракет серии «Чанчжэн» в истории китайской космонавтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами. Власти Китая заявили о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переменная облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Переменную облачность и отсутствие осадков в пятницу прогнозируют синоптики в Москве, передает ТАСС. Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха днем поднимется до плюс 12 – плюс 14 градусов. Ночью на субботу столбики термометров могут опуститься до нуля.

    Ветер в столице ожидается юго-западный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне примерно 756 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области в пятницу ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 3 градусов. Синоптики предупреждают, что в регионе с ночи и до утра 15 марта действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы назвали возможный срок отключения отопления. Сергей Собянин пообещал завершить весеннюю уборку столицы к 1 мая. Москва побила суточный температурный рекорд.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию
    Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации