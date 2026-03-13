С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.12593 комментария
Ученые: Землю накроют магнитные бури от корональной дыры
Ученые ИКИ РАН спрогнозировали начало магнитных бурь класса G1-G2 в пятницу
Геомагнитные возмущения, вызванные похожей на огромный разлом корональной дырой, могут накрыть планету ближе к полуночи, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Рост скорости солнечного ветра и геомагнитных индексов ожидается в течение суток, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Причиной возмущений стало формирование корональной дыры заметных размеров.
Источник нестабильности выглядит как гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса звезды. Это образование является долгоживущим и уже наблюдалось астрономами месяц назад во время прошлого солнечного оборота.
Модели показывают вероятность первых бурь класса G1-G2 уже сегодня ближе к полуночи. Если прогноз сбудется, высока вероятность появления полярных сияний, однако пока роста скорости ветра приборы не фиксируют.
Ранее астрономы ИКИ РАН предупредили о появлении новой корональной дыры на поверхности Солнца.
В конце прошлого года из-за воздействия крупной темной области специалисты прогнозировали магнитные бури уровня G2.