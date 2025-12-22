  • Новость часаЭкипаж вертолета из россиян и белорусов покинул Тунис
    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    22 декабря 2025, 21:54

    Новая работа Бэнкси появилась рядом с посольством России в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Граффити британского уличного художника Бэнкси с изображением двух детей, рассматривающих звезды, появилось на стене в районе Бейзуотер недалеко от российского посольства в Лондоне.

    Британский уличный художник Бэнкси подтвердил свое авторство новой работы, опубликовав фотографию граффити на своей странице в Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в РФ), передает ТАСС,

    На рисунке изображены двое детей в зимней одежде, которые лежат на спине и смотрят в небо. Сам художник не объяснил, где именно находится работа и что она означает, однако британская пресса установила, что роспись появилась на здании за гаражами в районе Бейзуотер, всего в нескольких сотнях метров от российского посольства.

    Несколько дней назад аналогичный трафаретный рисунок был замечен на Оксфорд-стрит у высотки Сентр-пойнт, но Бэнкси не зафиксировал его среди своих официальных работ. Стиль Бэнкси традиционно связан с черно-белыми реалистичными граффити, через которые автор затрагивает темы социального неравенства и конфликтов.

    Стоимость произведений художника продолжает расти – в октябре 2021 года картина «Девочка с шаром» была продана на аукционе в Лондоне за рекордные 18,6 млн фунтов стерлингов.

    Ранее уличное граффити Бэнкси с изображением судьи и протестующего полностью удалили со стены здания Королевского суда в Лондоне.

    Лондонская полиция начала расследование появления граффити как потенциального криминального ущерба.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    22 декабря 2025, 10:39
    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали специальную технику военнослужащим в Ростовской области.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам спецоперации на Украине в Ростовской области, сообщается на сайте «Единая Россия».

    Бойцам на Красноармейском направлении поступили квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев лично встретился с военнослужащими и ответил на их вопросы.

    «Единая Россия передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», – отметил Якушев.

    Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что поддержка бойцов продолжится и в следующем году. По его словам, обеспечение военных необходимыми средствами должно стать залогом будущей Победы, а новогодняя партия техники – «предвестником мира в каждом доме».

    Военнослужащие рассказали о значимости полученной техники. Боец с позывным «Кэп» сообщил, что второй квадроцикл был получен три дня назад и помог быстро эвакуировать раненого, сохранив ему жизнь. Военнослужащий «Мэймун» отметил критическую роль беспилотников, включая БПЛА и «Ланцеты», для разведки и поражения противника.

    Отмечается, что помощь партии включает не только поставки техники, но и организацию связи с производителями для устранения недостатков, что повышает эффективность действий бойцов. Владимир Якушев подтвердил, что поддержка продолжится столько, сколько понадобится.

    Ранее партия заключила соглашения о поддержке бойцов и их семей с фондами крупных уральских городов, а также взяла на себя выполнение поручения Президента по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь. С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» собрала на нужды фронта более 14,7 млрд рублей.

    До этого партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали военнослужащим спецоперации на Украине оружие и специальные патроны для борьбы с дронами.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала бойцам спецоперации на Украине очередную партию специальной техники.

    22 декабря 2025, 09:59
    В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров

    В результате взрыва бомбы в Москве погиб глава оперподготовки Генштаба ВС России Сарваров

    В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице, сообщил Следственный комитет.

    Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве в действие привели бомбу под днищем машины, в результате травм погиб Сарваров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Дело завели по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ».

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на расследование опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

    Проводится осмотр места преступления, планируется назначить несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

    Сейчас есть несколько версий убийства, в том числе версия о том, что убийство организовали украинские спецслужбы.

    Ранее СК сообщал, что на улице Ясеневой в Москве произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек. По данным прессы, под днищем автомобиля взорвалась самодельная бомба.

    21 декабря 2025, 15:30
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    22 декабря 2025, 11:44
    Кремль отреагировал на отказ Алиева приехать в Петербург на саммит СНГ

    Песков: Кремль с пониманием отнесся к решению Алиева пропустить саммит СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ в Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у всех глав государств действительно очень напряженные графики, особенно в декабре, прямо накануне Нового года, поэтому Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ в Петербурге, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что у Кремля нет негативной реакции на отсутствие Алиева на встрече, подобные ситуации иногда происходят.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, объяснив свое отсутствие сильной занятостью.

    22 декабря 2025, 08:20
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новейшим двигателем пятого поколения, тяга которого на форсаже достигает 16 000 кгс, сообщили в Ростехе.

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В организации сообщили, что «специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».

    В Ростехе уточнили, что новый двигатель был специально создан для применения в истребителях пятого поколения. Основные характеристики «изделия 177» включают тягу на форсаже 16 000 кгс, сниженный расход топлива на всех режимах работы и повышенные ресурсные показатели.

    Госкорпорация также сообщила о реализации программы расширения производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.

    22 декабря 2025, 02:15
    «Ъ»: В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин
    «Ъ»: В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Известный предприниматель Виктор Аверин утонул после опрокидывания лодки во время прогулки с пятью спутниками в Подмосковье, его тело достали водолазы, остальные остались живы.

    Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».

    Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.

    В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.

    Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.

    В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.

    22 декабря 2025, 14:40
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    22 декабря 2025, 12:21
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима

    СВР: Функционеры киевского режима после его падения сбегут за границу

    СВР заявила о подготовке к бегству за границу функционеров киевского режима
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Многие влиятельные украинские чиновники и бизнесмены уже вывезли семьи за рубеж, а финансовые активы перевели на счета в западных странах, функционеры киевского режима готовятся покинуть Украину после его неминуемого падения, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    По данным СВР, высокопоставленные представители киевского режима уже предпринимают шаги для побега за границу в случае неминуемого падения власти, следует из сообщения на сайте службы.

    В СВР указывают, что многие из украинской элиты вывезли свои семьи за рубеж и перевели туда значительные финансовые активы.

    По данным украинских посольств в западных странах, растет число обращений от чиновников и бизнесменов с просьбой о содействии в получении вида на жительство в государствах Европы. Особенно сильно эта тенденция проявляется среди украинских дипломатов, где более 90% из них не намерены возвращаться на родину после окончания командировки.

    По информации СВР, такие настроения объясняются хорошей осведомленностью дипломатического корпуса о реальном положении дел и отсутствии шансов завершить кризис вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского. Отмечается, что западные спонсоры Киева проявляют осторожность в поддержке, особенно на фоне заявлений президента США о сокращении помощи украинским властям.

    В заключение представители ведомства призывают граждан Украины задуматься о цене, которую заплатили страна и общество ради европейских перспектив, указав на отдаление Европы от прежних идеалов и элитарный характер преимуществ для отдельных лиц власти.

    В СВР заявили ранее, что западные дипломаты отметили ухудшение морального состояния солдат на Украине из-за коррупционных скандалов в руководстве страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что о распаде украинской государственности свидетельствует тяга лидеров киевского режима к роскоши.

    22 декабря 2025, 13:00
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца

    Политолог Ткаченко: Макрон предал Мерца, потому что понял исход конфликта с Россией

    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ближайшее время Берлин предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции на фоне скандала в Брюсселе и провала плана по изъятию российских активов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее СМИ сообщили о «предательстве» Германии президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «В последние годы в своем противостоянии с Россией Европа во многом опиралась на альянс Франции и Германии – крупнейшие региональные экономики после Брекзита. Они руководствовались тезисом, что Москва является угрозой для стабильного экономического развития и военной безопасности европейских членов НАТО», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом, при нынешнем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и при предыдущем – Олафе Шольце, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что Берлин будет их партнером. Ответные надежды были и у немецкой стороны», – напомнил собеседник.

    «Но сейчас Мерц совершил большую тактическую ошибку, решив, что Европе лучше продолжать конфликт, чем искать из него выход. К тому же Германия неверно оценила возможности своего влияния на другие страны ЕС в условиях, когда исход СВО, в общем, предрешен. Немецкая сторона полагает, что может еще долго вести противостояние, а другие государства так не считают», – отметил он.

    «Очевидно, Италия, ранее не поддержавшая изъятие российских активов, а теперь и Франция исходят из того, что конфликт с Россией проигран. Поэтому, по их мнению, вовремя «предать» – не предать, а предвидеть. Макрон исходит именно из таких соображений», – детализировал аналитик.

    Впрочем, по его мнению, противоречия пока не приведут к серьезному продолжительному кризису в отношениях Берлина и Парижа. «Я думаю, скандал совместными усилиями будет купирован. Франко-германское партнерство создавалось слишком долго, чтобы рухнуть из-за одного предательства», – указал он.

    «Между тем в ближайшее время Берлин, скорее всего, предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции и отменит несколько планировавшихся визитов. Давление будет оказываться лично на Макрона. Возможно, ФРГ попытается поддержать его политических оппонентов и «достать из сундука» прежние промахи. Однако за определенные рамки этот скандал не выйдет», – спрогнозировал Ткаченко.

    «Настоящая же проблема более глобальна. Европейская интеграция с 50-х годов прошлого века основывалась на тандеме Парижа и Берлина. Франция была ядерной державой, постоянным членом Совбеза ООН, а Германия – экономическим локомотивом Европы и всего мира. Она спонсировала почти все проекты евроинтеграции», – напомнил спикер.

    «Сейчас же эти две опоры европейской конструкции зашатались. Военная мощь Франции под большим вопросом, ее никто не воспринимает как сверхдержаву. Французские ядерные силы малочисленны и несовершенны. А масштабы проблем в германской экономике вообще не поддаются описанию. Евроинтеграция оказалась в сильнейшем кризисе с середины прошлого века», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

    Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони», – приводятся слова источника.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    22 декабря 2025, 16:30
    Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости
    Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пенсионные выплаты для граждан старшего возраста в России будут увеличиваться, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

    Повышение пенсий по старости в России будет продолжено, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

    Мишустин напомнил, что для этого утверждён комплексный план мероприятий на ближайшие пять лет. Глава кабмина отметил: «Президент отмечал, что повышение продолжительности жизни, активное долголетие – один из ключевых приоритетов государственной политики. Правительство делает все необходимое для решения этой задачи, а она охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста».

    Он также добавил, что реализация стратегии предусматривает рост пенсионного обеспечения, а также дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан.

    Ранее президент Владимир Путин сообщал, что страховые пенсии по старости для российских граждан увеличат на 7,6% с 1 января 2026 года. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.

    Пенсионеры до 31 декабря 2025 года могут подать заявление о доплате к пенсии, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.

    22 декабря 2025, 16:31
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии

    Лукашенко: В Белоруссии будет размещено максимум десять «Орешников»

    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.

    «Ну, десяток – это будет максимум», – сообщил белорусский лидер Telegram-каналу «Юнашев Live», передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству.

    21 декабря 2025, 22:51
    Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами одной фразой охарактеризовал их итоги в ответ на вопросы журналистов.

    Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?

    «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    22 декабря 2025, 11:54
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракты спецслужб Украины требуют жесткого ответа

    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных военных и политических деятелей, организованные украинскими спецслужбами, – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа со стороны российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал убийство генерала ВС России Фанила Сарварова.

    «Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

    «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.

    Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

    22 декабря 2025, 15:43
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    22 декабря 2025, 12:13
    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Генштаба Сарварова в Москве

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы сразу же доложили президенту Владимиру Путину об убийстве главы управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «По линии спецслужб [президенту] докладывают моментально», – сказал Песков, передает ТАСС.

    СК России сообщал, что глава управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы в автомобиле в Москве.

    ЧП произошло на улице Ясеневой в Москве.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что подрывы автомобилей и убийства российских высокопоставленных военных стали серьезной проблемой, которая требует жесткого ответа.

    22 декабря 2025, 09:05
    Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге

    Алиев решил не принимать участие в саммите СНГ в Петербурге из-за занятости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге из-за напряженного рабочего графика, сообщили в администрации азербайджанского президента.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге из-за плотного рабочего графика, передает «Интерфакс».

    В администрации азербайджанского президента подчеркнули, что Алиев не приедет в Россию из-за плотного рабочего графика.

    Представители администрации заверили, что Азербайджан последовательно участвует в официальных саммитах организации и считает взаимодействие в рамках СНГ приоритетным, равно как и развитие двусторонних отношений с другими странами объединения.

    В администрации также пояснили, что Алиев не присутствовал на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.

    В октябре президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Поле этого в Кремле заявили, что Москва ожидает решения проблемных вопросов с Баку.

    В Петербурге 22 декабря запланирована традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

    Российский президент анонсировал проведение предновогоднего саммита СНГ в Петербурге еще 12 ноября на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Массовые увольнения дипломатов говорят о смене американской внешней политики

    США приступают к масштабным сокращениям и своих дипломатических учреждений, и самих дипломатов, в том числе послов. Каких именно государств происходящее коснется в первую очередь – и как это связано и с личными взглядами руководителей в Вашингтоне, и в целом со сменой американской внешней политики? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

