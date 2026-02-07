  • Новость часаНа Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 19:52 • Новости дня

    Джонсон потребовал посадить экс-посла Мандельсона за связь с Эпштейном

    Джонсон потребовал срока в тюрьме для экс-посла Мандельсона за связь с Эпштейном

    Tекст: Мария Иванова

    Борис Джонсон выступил с требованием тюремного заключения для бывшего британского посла в США Питера Мандельсона, которого обвиняют в передаче секретной правительственной информации Джеффри Эпштейну.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал отправить экс-посла страны в США Питера Мандельсона в тюрьму за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что Мандельсон в 2008 году регулярно передавал секретную информацию Эпштейну, а подобные действия должны повлечь за собой уголовное наказание. «Из всех случаев коррупции Мандельсона, выявленных в досье Эпштейна, наиболее вопиющим на сегодняшний день является его поведение во время банковского кризиса 2008 года. Если это так, то я считаю, что он должен отправиться в тюрьму только за одно это преступление», – написал Джонсон в колонке для Daily Mail.

    Расследование в отношении Мандельсона началось после публикаций в СМИ, которые выяснили, что он в 2009 году переслал Эпштейну внутренний документ британского правительства, занимая тогда пост министра по делам бизнеса. Британская полиция провела обыски в рамках этого дела, а прокуратура объявила о начале уголовного расследования.

    Джонсон также утверждает, что Мандельсон советовал американским банкирам способы повлиять на британскую политику по поводу банковских бонусов и оказывал давление на министра финансов. Бывший премьер считает, что Мандельсон действовал в интересах иностранных банкиров во время финансового кризиса, когда миллионы британцев страдали из-за действий банков.

    Джонсон выразил удивление тем, что Мандельсона назначили послом в США в 2024 году по решению премьера Кира Стармера, несмотря на известные связи с Эпштейном. В связи с этим он потребовал от Стармера полностью раскрыть документы по назначению Мандельсона, назвав происходящее «гигантским коррупционным заговором».

    На фоне резонанса Мандельсон объявил о выходе из Лейбористской партии и покинул Палату лордов. С поста посла в США он был уволен еще в сентябре 2025 года. В правительстве пообещали в ближайшее время обнародовать документы о его назначении, за исключением тех, что затрагивают национальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна.

    В Норвегии власти начали расследование в отношении экс-премьера после появления досье Эпштейна.

    Между тем МИД России обвинил страны Запада в попытках втянуть Россию в скандал, связанный с делом Эпштейна.

    6 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему вручили ноту протеста.

    В ведомстве уточнили, что причиной стала недавняя публичная позиция первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина относительно вынесенного приговора гражданам Армении в Азербайджане, передает «Газета.Ru».

    В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные заявления расцениваются как попытка подорвать мир и стабильность в регионе, а также нанести ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Россией. В официальной ноте протеста Баку призвал Москву принять меры для прекращения «деструктивной деятельности».

    В прошлом году Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий».

    6 февраля 2026, 21:12 • Новости дня
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге

    Заведующий моргом в Петербурге продавал тела для обучения танатопрактиков

    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Скупавшая тела в Александровской больнице фирма использовала их для практического обучения специалистов по подготовке умерших к погребению.

    Следственный комитет сообщил о задержании начальника морга Александровской больницы по подозрению в торговле невостребованными останками, передает РИА «Новости».

    По версии правоохранителей, тела предназначались для изъятия костной ткани и органов, однако отзывы указывают на их использование в учебных целях.

    Представитель коммерческой структуры уговорил патологоанатома предоставлять биоматериал за денежное вознаграждение. Ежемесячно заведующий отделением получал за свои услуги не менее 500 тыс. рублей.

    Покупателем, по данным агентства, выступала компания «Анабиос», которая специализируется на курсах для танатопрактиков. Слушатели высоко оценивали возможность работы с реальными телами, отмечая обилие практики и ясную теорию.

    Против медика возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и получении взятки. Представителю фирмы вменяют подстрекательство к должностному преступлению и дачу взятки.

    Ранее сообщалось, что в Ленобласти сотрудник морга похитил 2 млн рублей с банковской карты погибшего военнослужащего из Северной Осетии.

    7 февраля 2026, 17:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    7 февраля 2026, 03:35 • Новости дня
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    @ Укрпочта

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на фотографии школьниц, размещенные «Укрпочтой» ко Дню всех влюбленных, оператора почтовой связи Украины обвинили в сексуализации школьниц, сообщили украинские СМИ.

    Фото были размещены в рамках кампании ко Дню всех влюбленных, идея которой, как заявили в компании, основывалась на ностальгии по школьным годам, передает РИА «Новости».

    Однако пользователи в соцсетях выразили недовольство, обвинив «Укрпочту» в сексуализации подростков и проведя параллели со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. В сообщениях пользователей отмечалось, что школьницы выглядят слишком «сексуализированными».

    После того как негативная реакция усилилась, «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой школьница была изображена в мини-юбке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка. Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который является одним из инициаторов документа, объявил, что норма о возможности вступать в брак с 14 лет на Украине будет исключена из документа.

    7 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Евгений Попов предположил, что после того, как генерал Владимир Алексеев пришел в себя после покушения, он сам спланирует операцию возмездия.

    «Слава богу! Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует и реализует сам», – написал Попов у себя в Telegram-канале.

    Ранее в субботу генерал Алексеев пришел в себя, а врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    Эксперты предполагают, что за нападением на генерала Владимира Алексеева в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    7 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    7 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады

    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».

    На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.

    В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».

    Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    6 февраля 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп удалил видео, в котором на тела обезьян были наложены лица бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Ролик был размещен в соцсети Truth Social и оставался доступен около 12 часов, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на анонимного высокопоставленного сотрудника Белого дома, публикация произошла по ошибке. Один из сотрудников администрации выложил видео случайно.

    Напомним, Трамп опубликовал видео с Обамой и его женой в образе обезьян. Ролик длился около одной минуты и был посвящен предположениям о якобы подтасовке результатов президентских выборов в США в 2020 году.

    «Президент поступил отвратительно. Каждый республиканец должен это осудить немедленно», – заявили в пресс-службе губернатора Калифорнии, представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома.

    Тим Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, назвал это «самым расистским поступком, который я когда-либо видел в Белом доме», пишет The Washington Post.

    Ранее Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота.

    7 февраля 2026, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    7 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки

    Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки

    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением, этот маневр можно рассматривать как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об освобождении села Чугуновка в Харьковской области в субботу сообщило Минобороны.

    «Контроль над Чугуновкой улучшает возможности группировки «Север» по переброске техники и снабжения между Белгородской областью и Купянским направлением. По бездорожью идти хуже, хотя сейчас зима и все замерзло, но надо видеть перспективу на весну, когда начнется распутица. Коммуникации и логистика – это главное. Поэтому бои сейчас во многом ведутся за выход к дорогам», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Кроме того, можно говорить о создании единого защищенного логистического коридора, связывающего Чугуновку с селом Меловое, о взятии которого сообщалось ранее. Таким образом происходит взлом «первого замка» северной линии обороны ВСУ. Теперь российская артиллерия может эффективно подавлять позиции противника в глубине до 15-20 км, обеспечивая безопасный проход для бронетехники в сторону поселка Великий Бурлук.

    «Речь идет о том, чтобы отодвинуть врага от Белгородской области со стороны Харьковской и Сумской областей. Стоит задача отбросить врага как можно дальше от нашей границы, от коммуникаций», – добавил собеседник.

    С учетом близости Чугуновки к границе это продвижение можно считать частью плана по расширению «санитарной зоны» для защиты приграничных поселений от обстрелов и атак ВСУ с помощью FPV-дронов и систем залпового огня HIMARS. «Если брать линию границы на сотни километров, то мы еще не везде зашли, есть очаги захода. В Черниговскую область вообще не заходили, хотя оттуда враг постоянно наносит удары по Брянской области», – отметил Дандыкин.

    Село находится в 50 км от Купянска, поэтому этот маневр можно рассматривать и как подготовку к глубокому фланговому охвату Купянской группировки ВСУ с севера, вместо фронтальных атак. При этом к югу от села расположены небольшие лесные массивы, где ВСУ оборудовали замаскированные склады ГСМ и боеприпасов для мобильных групп, поэтому с потерей Чугуновки эти лесные зоны переходят под огневой контроль России, что лишает противника маневренности на этом участке.

    «Скорей всего, вопрос уже рассматривается не только о Купянске, но и о других городах, которые мы оставили в 2022 году, включая сам Харьков. В контексте плотности украинских укреплений в Ольховатской сельской общине после освобождения Чугуновки мы будем наблюдать «эффект домино» на малых населенных пунктах из-за нехватки у противника подготовленных вторых линий обороны. У меня есть убеждение, что с каждым днем мы получаем преимущество на этом направлении», – подчеркнул эксперт.

    Об освобождении населенного пункта Чугуновка в Харьковской области Украины сообщила в субботу пресс-служба Минобороны. Операцию провели штурмовые группы 83-го и 344-го мотострелковых полков группировки «Север».

    Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района, на правом берегу реки Козинка на границе с Россией. Через него проходит автомобильная дорога Т-2104, ведущая к Купянску с севера. Освобожденное летом прошлого года село Меловое находится южнее Чугуновки.

    В последнее время ситуация в Купянском районе и приграничных зонах Харьковской области характеризуется активизацией группировки «Север», которая перешла от позиционных боев к освобождению тактически важных узлов.

    Бои смещаются к северным и северо-восточным окраинам Купянск-Узлового, где российские военные пытаются перерезать оставшиеся артерии снабжения ВСУ, которые сохраняют плацдарм на левом (восточном) берегу реки Оскол, однако российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по переправам.

    7 февраля 2026, 02:27 • Новости дня
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить имущество частных владельцев крупнейшего ИТ-разработчика авиаотрасли «Сирена-трэвел» (в том числе системы бронирования билетов Leonardo) в доход государства, сообщили в Никулинском суде Москвы.

    Соответствующее исковое заявление поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.

    В иске Генпрокуратура требует обратить имущество ответчиков в доход государства в рамках мероприятий на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

    В числе ответчиков по делу названы Михаил Баскаков, Иннокентий Баскаков, Расул Сулейманов, Ибрагим Сулейманов, Константин Кива, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие  физические и юридические лица.

    По данным РИА «Новости», среди ответчиков фигурируют следующие юрлица: «Пика Инвестментс Лимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА», АО «Авиаконсорциум» и еще порядка 45 лиц.

    Предварительное слушание по делу назначено на 18 февраля. Иск был подан в суд 4 февраля.

    Компания «Сирена-трэвел» является крупнейшим поставщиком ИТ-решений для авиационной отрасли России. Ей принадлежит система бронирования билетов Leonardo, которая используется для управления расписанием перелетов и продаж авиабилетов.

    «Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», – пояснили в «Ростехе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года у разработчика системы бронирования Leonardo прошли обыски. Осенью 2025 года миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве; в 2024 он и его брат являлись бенефициарами ИТ-компании «Сирена-трэвел».

    На прошлой неделе авиакомпании России и Белоруссии сообщили о сбое в системе Leonardo, из-за которого были введены ограничения на регистрацию и оформление багажа, а работа сервиса была восстановлена почти за два часа. Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.

    6 февраля 2026, 21:38 • Новости дня
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    @ Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Финский лыжник Реми Линдхольм, ставший вирусной сенсацией на Олимпиаде-2022 после того, как во время гонки у него замерз пенис, не выступит на зимних Играх-2026 в Италии.

    Спортсмен выбыл из олимпийской команды из-за тяжелой травмы, сообщает New York Post. Линдхольм, которому сейчас 28 лет, получил повреждение на тренировке еще в мае прошлого года. Во время пробежки у него возникли сильные боли в спине, а последующее медицинское обследование выявило стресс-перелом крестца – участка позвоночника в нижней части спины между тазовыми костями. Восстановление затянулось, и спортсмен так и не сумел вернуться в оптимальную форму.

    О своей травме Линдхольм рассказал в соцсетях, отметив, что ему предстоит длительная пауза. В итоге он не попал в состав финской олимпийской делегации, в которую вошли 103 спортсмена.

    Мировую известность лыжнику принес инцидент на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Во время мужской гонки на 50 км, проходившей при экстремально низких температурах, Линдхольм получил обморожение полового органа. Из-за мороза дистанцию сократили до 28 км, однако даже это не спасло спортсменов от последствий холода.

    Позже Линдхольм открыто рассказал журналистам о случившемся, признав, что это был уже второй подобный случай в его карьере. По словам лыжника, самое тяжелое началось после финиша, когда тело начало отогреваться. «Когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой», – рассказывал он.

    Несмотря на тяжелые условия, Линдхольм тогда сумел завершить гонку и занял 28-е место, назвав соревнование одним из самых мучительных в своей карьере.

    Олимпийская гонка 2026 года пройдет 21 февраля на лыжном стадионе в Тезеро (Италия). Действующий олимпийский чемпион Александр Большунов не будет защищать титул – ранее его апелляция на участие в Играх в нейтральном статусе была отклонена Спортивным арбитражным судом.

    7 февраля 2026, 07:28 • Новости дня
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

    Такаити заявила о намерении Японии заключить мирный договор с Россией

    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Курс Токио на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией остается неизменным, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Такаити выступила на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 7 февраля (годовщина подписания Симодского трактата 1855 года) в Японии отмечают как «день северных территорий», передает РИА «Новости».

    «Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остаётся неизменной», – сказала премер.

    Такаити отметила, что прошли 80 лет после войны, а мирный договор между странами так и не заключен. Она назвала сложившуюся ситуацию «обидной» и подчеркнула, что правительство Японии тяжело воспринимает отсутствие прогресса по вопросу Курильских островов. Это заявление отличается от высказываний прежних лидеров страны, которые ограничивались выражениями сожаления.

    Такаити также отметила, что японское правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность южных Курильских островов не должна вызывать сомнений. Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам.

    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Энергосистема Украины столкнулась с серьезным дефицитом из-за одной из самых разрушительных атак ВС России на важнейшие объекты генерации и передачи электроэнергии, которые находятся на западе страны, сообщили украинские эксперты.

    Массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к одной из самых разрушительных атак за всю историю, пишет украинское издание «Страна».

    Эксперт энергорынка Олег Попенко сообщил, что основные удары пришлись на западные регионы, где были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, играющие ключевую роль в снабжении западных областей и обеспечении импорта электричества из Европы. Кроме того, под атаками оказались Ладыжинская и Трипольская ТЭС, а также главные подстанции и линии передачи, включая магистраль, соединяющую Ривненскую АЭС с Киевом.

    Глава Минэнерго Денис Шмыгаль подтвердил, что целью атак стал «хребет» энергосистемы – ключевые объекты генерации и передачи. По словам эксперта Юрия Корольчука, Россия намеренно наносит повторные удары по объектам, находящимся в ремонте, чтобы не допустить их восстановления. Корольчук подчеркнул: «Россияне собирают информацию и намерено добивают энергетические цели. Это касается как ТЭС, так и трансформаторов АЭС, а также передачи электричества».

    В компании «Укрэнерго» сообщили, что из-за повреждения подстанций все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены, то есть снизили мощность, но полной остановки не произошло. Причиной стало поражение крупнейшей подстанции во Львовской области, связывающей Ровенскую и Хмельницкую АЭС, а также обеспечивающей импорт из Европы.

    Дефицит в энергосистеме в момент атаки мог вырасти до 2,7 ГВт, а с учетом уже существующего дефицита общая нехватка достигла 8 ГВт, что составляет до 50% расчетного потребления страны.

    Эксперты отмечают, что энергетики попытаются восстановить работу блоков в ближайшее время, однако есть риски, что это не удастся. Глава Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что серьезные трудности в энергетике сохранятся минимум четыре дня. Для стабилизации ситуации диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийной помощью к Польше, что позволило краткосрочно получить до 200 МВт, однако эта мера считается временной и дорогой.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о повреждении энергообъектов, обеспечивающих работу атомных электростанций.

    Украинские АЭС сократили выработку энергии после повреждения высоковольтных подстанций, что повлияло на подачу электроэнергии.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены.

    ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


