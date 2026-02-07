Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
ВС России ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции подстанции на 750кВ, во Львовской области, заявляет председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о ночном ударе России по самой крупной в Европе электроподстанции на 750 кВ во Львовской области. Эта подстанция играет ключевую роль в распределении электроэнергии по западным регионам Украины, объединяя мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансируя энергоснабжение за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС, пишет украинское издание «Страна».
Кроме того, объект отвечает за прием импортируемой из Евросоюза энергии и аварийно-диспетчерской помощи. Нарушение работы подстанции грозит перебоями с электроснабжением и риском дефицита мощности в регионе, отметил Игнатьев. По его словам, в ближайшие четыре дня в украинской энергетике ожидаются серьезные трудности.
«На данный момент диспетчерский центр Укрэнерго обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше, у нас есть опция краткосрочно получать до 200 МВт помощи от европейских соседей, но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме», – заявил Игнатьев.
Ранее сообщалось, что Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена.
Критические повреждения получили подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».
Минобороны заявило, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК на Украине.