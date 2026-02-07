  • Новость часаГлава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 15:16 • Новости дня

    В Москве стартовали Зимние дипломатические игры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице представители иностранных дипмиссий и международных организаций приняли участие в спортивных состязаниях и познакомились с традициями русского гостеприимства.

    В Москве начались 24-е Зимние дипломатические игры. На спортивном празднике собрались команды иностранных дипломатов и представители международных организаций. Организатором выступило Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, сообщает ТАСС.

    Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил, что дипломатические игры открывают программу празднования 105-летия организации. «Мы подготовили для вас широкую и вкусную программу», – заявил Фатин, подчеркнув значимость мероприятий для создания комфортных условий дипломатам.

    Гендиректор МИД РФ Алексей Островский зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров выразил надежду, что эти соревнования укрепят профессиональную дружбу и позволят гостям познакомиться с культурным разнообразием России.

    Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что дипломатические игры проходят в дружеской, открытой атмосфере, где все могут выступать под своими флагами, и нет никаких ограничений. Участников поддерживают их семьи, а справедливое судейство обеспечивают чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

    В программе – настольный теннис, армрестлинг, лыжные гонки, мини-футбол, русский бильярд и, впервые, шахматы. После соревнований гостей угощают блюдами народов России, которые готовят шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии объявили открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Легендарная фигуристка Ирина Роднина оценила подход организаторов и внимание к спортсменам.

    А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии попала в объективы камер с закрытыми глазами .


    6 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генерал-лейтенант Генштаба ВС России Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения, у потерпевшего три пули в груди, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов.

    Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.

    Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.

    «Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.

    Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.

    Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.

    6 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный попытался застрелить в жилом доме столицы генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Высокопоставленный офицер получил ранение, но выжил, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».

    Алексеев выжил, его госпитализировали.

    Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

    Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.

    Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

    В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    7 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

    Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

    «Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    4 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    В Москве мужчина погиб после прорыва трубы с горячей водой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено после прорыва трубы с горячей водой, который привел к гибели местного жителя в жилом доме на юге Москвы, сообщили в следственном комитете.

    В одном из жилых домов на улице Чертановской в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате от полученных повреждений погиб местный житель, сообщает СУ СКР по Москве.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

    Ранее пенсионер из Обнинска скончался после получения ожогов от горячей воды в собственной квартире. До этого в декабре 2025 года в Омске 78-летний мужчина умер от тяжелых ожогов после падения в яму с кипятком на улице.

    А в июле 2023 года в Москве возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в результате прорыва трубы с горячей водой.


    6 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Московский таксист прислал порно сотруднику ГАИ после вызова в полицию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Работающий в такси житель столицы начал угрожать сотруднику Госавтоинспекции расправой над семьей и отправил непристойное фото из-за вызова в отдел после аварии, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    Полиция задержала мужчину, который проявил агрессию в адрес инспектора, пояснил Васенин, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как в октябре 2025 года фигурант сбил пешехода и получил вызов в подразделение для разбирательства.

    Вместо явки водитель перешел к угрозам. Он проигнорировал требование полицейского и стал угрожать ему применением физического насилия, в том числе членам его семьи.

    Злоумышленник также отправил правоохранителю через интернет порнографическое изображение. Позже таксиста задержали, соответствующие кадры опубликовал столичный главк ведомства.

    Пострадавший сотрудник обратился за госзащитой чести и достоинства. На подозреваемого завели уголовные дела за угрозы представителю власти и незаконный оборот порнографических материалов.

    В 2021 году водителя такси заподозрили в похищении кошелька с крупной суммой у пенсионерки, которая воспользовалась услугами перевозки.

    6 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    СК решил требовать ареста обвиняемого в убийствах таксиста в Москве и жителя Пензы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве таксиста в Москве и жителя Пензы.

    В пресс-службе ведомства пояснили, что речь идет об Алексее Ланчикове, в отношении которого ведется расследование сразу по нескольким уголовным делам, передает ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Москве продолжается расследование уголовных дел о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве водителя такси и незаконном обороте огнестрельного оружия», – сообщили в СК. При этом подчеркивается, что в ближайшее время следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для Ланчикова в виде заключения под стражу.

    Напомним, правоохранители нашли тело мужчины, ставшего жертвой вооруженных преступников из Пензы.

    Обвиняемый в убийстве таксиста заявил, что не хотел платить за поездку.

    6 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    Заправка загорелась на Ленинском проспекте в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Короткое замыкание привело к возгоранию на автомобильной заправочной станции в столице, сообщил источник в экстренных службах города.

    Инцидент случился на юго-западе столицы из-за сбоя в работе электрооборудования, пламя удалось полностью ликвидировать еще до появления дежурных пожарных расчетов, сказал собеседник РИА «Новости».

    Происшествие случилось на Ленинском проспекте, 111а.

    Источником огня стал неисправный электрощиток. Персонал автозаправочной станции оперативно среагировал на нештатную ситуацию и устранил угрозу самостоятельно.

    Ранее в московском бизнес-центре произошел пожар, возгорание началось в помещении сауны.

    Тогда же редакция агентства Regnum временно приостановила работу после эвакуации из бизнес-центра на юге Москвы из-за возгорания.

    5 февраля 2026, 21:38 • Новости дня
    Москвич получил 18 лет за подготовку теракта на ж/д в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный суд вынес приговор жителю Москвы по делу о подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил 57-летнего москвича Николая Маковского к 18 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на железнодорожной станции 309-й км в Домодедово. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс проходил в закрытом режиме, а Маковский внесен в перечень террористов в России.

    Из общего срока три года Маковский проведет в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

    Маковский признан виновным по статьям о госизмене, участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению теракта. Сообщается, что он действовал по заданию украинских спецслужб. Сам осужденный свою вину не признал.

    Накануне суд заключил под стражу несовершеннолетних жителей Башкортостана, обвиняемых в поджоге оборудования возле станции Янаул за обещанное вознаграждение.

    До этого в Свердловской области задержали троих мужчин по обвинению в попытке поджога железнодорожного объекта по заданию спецслужб Украины.

    А ранее в Кемеровской области задержали 39-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке диверсий на железной дороге и сборе сведений о транспортных объектах.

    5 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Суд Москвы оштрафовал главреда НСТ за пропаганду ЛГБТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный редактор телеканала НСТ Алексей Бернат был признан виновным за распространение информации о движении ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних и оштрафован на 200 тыс. рублей.

    Мировой судебный участок № 459 Таганского района Москвы назначил главному редактору телеканала «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) Алексею Бернату административный штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) среди молодежи, передает ТАСС.

    Суд признал Берната виновным по ч. 3 ст. 6.21.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глав онлайн-сервисов «Кинопоиск» и «Иви» также наказали за ЛГБТ-пропаганду.

    А в январе в Москве зарегистрировали административные дела против семи топ-менеджеров крупных онлайн-кинотеатров по обвинению в пропаганде ЛГБТ.

    Ранее Басманный суд Москвы назначил издательству No Kidding Press штраф 800 тыс. рублей по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, несмотря на то что компания уже объявила о закрытии.

    5 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    В Москве десять постояльцев пансионата госпитализированы с инфекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Десять пожилых людей из частного пансионата в Красной Пахре были доставлены в больницу с признаками инфекционного заболевания, что привлекло внимание прокуратуры.

    10 постояльцев частного пансионата в селе Красная Пахра были госпитализированы с признаками инфекционного заболевания, сообщает прокуратура Москвы. По информации ведомства, доставленные в медицинские учреждения люди проживали в пансионате с 3 по 5 февраля.

    На территории частного пансионата находятся корпуса для проживания постояльцев, сотрудников и отдельное здание пищеблока. Прибывшие на место сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов зафиксировали, что на момент проверки в пансионате находились более 150 человек, включая персонал.

    Сейчас прокуроры проводят надзорные мероприятия, а материалы проверки уже направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в частном пансионате в Видном Московской области произошла вспышка отравления, в результате которой скончались три человека, а еще 15 были госпитализированы.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту, допросил руководство учреждения и взял пробы пищи с места трагедии.

    6 февраля 2026, 12:05 • Новости дня
    Росавиация: Разделения Домодедово и Шереметьево по направлениям полетов не будет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что разделения работы московских аэропортов Домодедово и Шереметьево по географическим направлениям полетов не будет.

    По его словам, в Советском Союзе Домодедово обслуживал в основном рейсы на юг и восток, а Шереметьево – на запад и север, однако сейчас подобная схема не актуальна, передает ТАСС.

    Ядров отметил, что современная авиационная отрасль развивается в условиях рыночной экономики, поэтому возвращаться к прежней системе нет необходимости.

    Также он подчеркнул, что перенос части рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево в Домодедово не рассматривается. «Не обсуждается», – ответил глава Росавиации на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, структура аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» стала победителем нового аукциона по продаже аэропорта Домодедово. Гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что сотрудники аэропорта Домодедово сохранят рабочие места и уровень зарплат после сделки по продаже аэропорта.

    5 февраля 2026, 11:11 • Новости дня
    В Москве дали старт Году единства народов России

    Просветительский проект, посвященный укреплению межнациональных связей, собрал тысячи представителей разных этносов и студентов в Национальном центре «Россия».

    Событие приурочено к началу масштабной общественной кампании, призванной объединить жителей страны. Торжественная церемония состоялась на площадке общества «Знание», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к присутствующим с приветственным словом. «Сегодня особый день. Мы открываем Год единства народов России, объявленный президентом нашей страны Владимиром Путиным. Этот год каждого из нас», – заявила она.

    Участниками встречи стали свыше 4 тыс. человек, включая школьников, студентов и зарубежных гостей. Среди них присутствовали представители более 160 народов страны.

    Региональная часть программы охватит 89 субъектов федерации и включит более 2 тыс. различных событий. Запланированы лекции, мастер-классы и творческие вечера, посвященные общности истории, культурных ценностей и преемственности поколений.

    На главной площадке выступят государственные деятели, ученые и герои России. Спикеры обсудят роль русского языка, значение сохранения традиций для укрепления государства и современные примеры служения Отечеству.

    7 февраля 2026, 12:11 • Новости дня
    Замглавы департамента МЧС арестован за взятку и мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе заключен под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщают информагентства.

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

    Басманный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе, он находится в СИЗО. Вместе с ним заключен под стражу бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, которого также обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

    Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если суд установит их вину. Следственные органы пока не разглашают детали дела, однако, по информации источника агентства, расследование может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

    До этого начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий. А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Даудашвили.


    7 февраля 2026, 15:27 • Новости дня
    В Москве арестовали полицейских за незаконную миграцию более 2 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил под стражу нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 2 тыс. иностранных граждан через фиктивные учебные визы.

    Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Якушкина, Елены Сергиенко и Алексея Конхина, передает ТАСС. По данным ГСУ СК по Москве, уголовное дело расследуется против семи лиц, из которых пятеро – сотрудники органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции, участкового и инспектора ОВМ.

    Следствие установило, что с января 2023 по октябрь 2025 года обвиняемые в обход законодательства организовали незаконную миграцию более 2 тыс. иностранцев, используя фиктивные учебные визы. С февраля по июль 2025 года они также исключили из реестра не менее 1 500 иностранцев, изготовили для них поддельные документы с ложными сведениями о принимающей стороне и внесли данные в базу для легализации.

    Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции, по версии следствия, получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта. Также сотрудники полиции обеспечили прохождение проверки одной из образовательных организаций по подтверждению обучения иностранцев за вознаграждение.

    В ходе расследования проводились обыски по местам жительства обвиняемых и выемки документов в госорганах. Изъятые материалы подтверждают причастность фигурантов к совершенным преступлениям. Следствие инициировало вопрос о депортации и лишении гражданства иностранцев, незаконно находившихся в РФ.

    По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, противоправные действия выявили оперативники службы собственной безопасности совместно с подразделениями столичной полиции и УФСБ в рамках комплекса мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации свыше 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами.

    Ранее сотрудники ФСБ и МВД  раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    А в Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

