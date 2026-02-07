В Москве стартовали Зимние дипломатические игры

В Москве стартовали 24-е Зимние дипломатические игры

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве начались 24-е Зимние дипломатические игры. На спортивном празднике собрались команды иностранных дипломатов и представители международных организаций. Организатором выступило Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, сообщает ТАСС.

Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил, что дипломатические игры открывают программу празднования 105-летия организации. «Мы подготовили для вас широкую и вкусную программу», – заявил Фатин, подчеркнув значимость мероприятий для создания комфортных условий дипломатам.

Гендиректор МИД РФ Алексей Островский зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров выразил надежду, что эти соревнования укрепят профессиональную дружбу и позволят гостям познакомиться с культурным разнообразием России.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что дипломатические игры проходят в дружеской, открытой атмосфере, где все могут выступать под своими флагами, и нет никаких ограничений. Участников поддерживают их семьи, а справедливое судейство обеспечивают чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

В программе – настольный теннис, армрестлинг, лыжные гонки, мини-футбол, русский бильярд и, впервые, шахматы. После соревнований гостей угощают блюдами народов России, которые готовят шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России».

