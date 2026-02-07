На Украине не стали наказывать Мудрика за слова о Волыни

МИД Украины не стал вмешиваться в скандал с футболистом Мудриком

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД Украины сообщил, что не имеет полномочий инициировать дисциплинарные меры против футболиста английского клуба «Челси» Михаила Мудрика, который ранее высказался по поводу Волынской резни, пишет РИА «Новости».

Мудрик получил 28-дневный бан на киберспортивной платформе после того, как во время игры в Counter-Strike 2 против польского соперника высмеял трагедию 1943–1944 годов, заявив: «Волынь ты будешь помнить вечно, бомж».

В ответе польским СМИ украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что выступает за ответственный и уважительный подход к сложным страницам истории Украины и Польши.

Представители министерства заявили: «Согласно информации, имеющейся в распоряжении МИД Украины, вышеупомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом сборной Украины по футболу. Поэтому министерство не уполномочено инициировать дисциплинарные разбирательства в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления».

МИД Украины также отметил, что не контролирует высказывания частных лиц, особенно если они сделаны в неофициальном контексте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе А выявили запрещенное вещество. Позже «Челси» подтвердил положительный результат допинг-теста Мудрика.

А украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что Мудрику ввели в колено стволовые клетки коровы с мельдонием.