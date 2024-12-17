Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.6 комментариев
Украинский футболист Мудрик провалил допинг-тест
Форвард «Челси» украинец Михаил Мудрик провалил допинг-тест и может быть дисквалифицирован
Украинский футболист Михаил Мудрик провалил допинг-тест и может быть дисквалифицирован, положительная допинг-проба А выявила запрещенное вещество, вскрытие пробы Б ожидается в ближайшие дни.
Украинский нападающий футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик провалил допинг-тест, передает РИА «Новости». По данным tribuna.com, допинг-проба А, сданная в конце октября, показала наличие запрещенного вещества. В ближайшие дни ожидается вскрытие допинг-пробы Б, что может привести к дисквалификации игрока.
Мудрику 23 года. В январе 2023 года он перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70 млн евро. За сезон 2024/25 форвард принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Последний раз Мудрик был в заявке «Челси» на матч против «Астон Виллы» 1 декабря, но остался в запасе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская бобслеистка Лидия Гунько пыталась избежать дисквалификации за допинг на Олимпиаде-2022 с помощью антироссийской позиции. Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после временного отстранения по подозрению в употреблении допинга.