Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

Украинка Гунько пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

Tекст: Алексей Дегтярев

Гунько пыталась избежать дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заняв антироссийскую позицию, передает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

Во время Олимпиады 2022 года в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество – дегидрохлорметилтестостерон. Гунько заявляла, что вещество могло оказаться в ее организме из-за загрязненной БАД и отказалась от проверки пробы Б.

Спортсменка отметила, что является противником российской политики и подвергалась угрозам после своих политических заявлений. Она также выразила сомнения в честности допинг-анализа и заявила о возможном вмешательстве внешних сил.

Однако CAS не принял ее аргументы и дисквалифицировал спортсменку сроком на четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.

Юрист Анна Анцелиович отметила, что арбитры CAS далеки от политических влияний при вынесении решений. Она указала, что о нейтральном отношении судей говорят итоги рассмотрения дела Гунько.

Международное агентство допинг-тестирования предложило спортсменке признать нарушение, что сократило бы срок дисквалификации до трех лет, но она не согласилась на это предложение.

Ранее российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступавшая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо участия в соревнованиях после отказа пожать ей руку.

На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» («Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.