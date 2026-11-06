  • Новость часаВСУ повредили свыше 400 памятников в 16 регионах России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев объявил войну свидетелям пыток
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    ВС России поразили за неделю 14 сухогрузов
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    Айзенкот стал фаворитом в борьбе за пост премьера Израиля
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    19 комментариев
    6 ноября 2026, 12:52 • Новости дня

    Японский астронавт Юи оценил надежность российских кораблей «Союз»

    Японский астронавт Юи заявил о высокой надежности российских кораблей «Союз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи поделился положительными впечатлениями от полетов на пилотируемых кораблях «Союз МС» и Crew Dragon, особо отметив надежность российской техники.

    «Я очень люблю оба [корабля], конечно. Да, «Союз» очень надежный, у нас был замечательный командир Олег. И также Dragon, там [места для ног] чуть-чуть больше. Это удобно, если честно. Но я очень люблю оба. Поэтому я очень хочу еще раз полететь на «Драконе» и «Союзе», – заявил Юи на торжественной встрече в Звездном городке, передает ТАСС.

    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выразил надежду на продолжение традиции встреч международных экипажей в Звездном городке после возвращения с орбиты.

    В январе американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю. В состав экспедиции входили космонавт Роскосмоса Олег Платонов, астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, а также Кимия Юи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космонавт-испытатель Сергей Прокопьев сообщил о назначении Дмитрия Петелина командиром экипажа для полета на МКС весной 2027 года.

    В среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке вкуса российского творога и мясных консервов американскими астронавтами.

    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Blue Origin отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn

    Bloomberg: Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

    Основатель компании Джефф Безос в октябре говорил, что пуск намечен на декабрь 2026 года, однако теперь он отложен до января 2027-го, пишет Bloomberg. «Эти небольшие коррективы не умаляют наших достижений или важности предстоящей работы. Возвращение New Glenn к полетам остается нашим главным приоритетом», – говорится в служебной записке руководства Blue Origin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос разработал проект по размещению дата-центров на орбите для снижения энергопотребления.

    Джефф Безос вернулся на второе место мирового рейтинга миллиардеров после увеличения состояния до 370 млрд долларов.

    В мае взрыв тяжелой ракеты New Glenn во время испытаний повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и компания «Логика молока» договорились о разработке «сухого йогурта» для орбитальных экипажей, который будет в десять раз богаче пробиотиками, сообщили в госкорпорации.

    «Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

    Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

    Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

    В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    На Солнце сформировалась гигантская корональная дыра

    ИКИ РАН: На Солнце появилась корональная дыра размером около 1 млн километров

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце образовалась огромная корональная дыра, поток плазмы из которой спровоцирует на Земле продолжительные магнитные бури.

    Наблюдаемая в атмосфере Солнца дыра представляет собой область с сильно пониженными температурой и плотностью плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Из-за неспособности этих участков удерживать плазму она массово уходит в космос на скорости до 1 тыс. километров в секунду. Если Земля попадает в такой поток, ее магнитосфера реагирует бурными магнитными бурями.

    По прогнозам ученых, планета окажется в потоке быстрого солнечного ветра в ночь на субботу. Заметные магнитные бури ожидаются при первом пересечении фронта плазмы ночью 7 ноября. Земля пробудет в потоке не менее пяти суток, полная стабилизация магнитного поля произойдет в районе 13–14 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце.

    В воскресенье руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил о завершении сильной магнитной бури.

    В субботу ученые зафиксировали неожиданное начало планетарной магнитной бури уровня G2.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Решетнев» спроектировал испытательный комплекс для семи спутников «Экспресс»

    «Решетнев» разработал комплекс для проверки семи спутников «Экспресс»

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятие «Решетнев», входящее в состав Роскосмоса, разрабатывает автоматизированный испытательный комплекс (АИК) для наземной проверки семи новых спутников связи «Экспресс».

    Комплекс станет важной частью рабочего места, предназначенного для электрических испытаний космических аппаратов, сообщает «Решетнев».

    Новое оборудование позволит специалистам Роскосмоса тестировать спутники связи и вещания на рабочих местах комплексных электрических испытаний, в технологических установках с имитацией критических температур и вакуума, а также в безэховой камере при включении полезной нагрузки.

    В настоящее время завершено проектирование комплекса. В дальнейшем планируется изготовить составные части оборудования, выполнить сборку и проверить работоспособность АИК. Комплекс обеспечит высокую эффективность тестирования и подготовку спутников к работе в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом инженеры успешно проверили систему коррекции перспективных аппаратов связи «Экспресс-РВ».

    Второй пакет спутников группировки «Рассвет» начал работу на околоземной орбите.

    В марте в России объявили о запуске первых 16 спутников связи «Рассвет».

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые обнаружили признаки действующего вулканизма на Марсе

    ИКИ РАН: Ученые обнаружили признаки активного вулканизма на Марсе

    Tекст: Мария Иванова

    Научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский сообщил об обнаружении хлороводорода в атмосфере Марса, что указывает на наличие активной магматической деятельности на планете.

    Признаки вулканической активности выявлены у щитового вулкана гора Альба в северном полушарии Марса, передает ИКИ РАН. Хлороводород был зарегистрирован с помощью спектрометрического комплекса ACS на борту аппарата Trace Gas Orbiter миссии «ЭкзоМарс-2016».

    «Кажется, что нам удалось впервые найти очень серьезное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас», – заявил Трохимовский.

    Максимальное содержание вулканического газа в этой области достигает 1,5 частицы на миллиард. Газ просачивается в атмосферу через буферную зону слоя вечной мерзлоты из локального магматического источника под поверхностью. На снимках этого района также выявлены узкие расщелины с измененным цветом грунта, напоминающие земные фумаролы.

    Сохранение очагов тепла в недрах планеты означает, что лава может нагревать грунтовые воды. Подобные активные гидротермальные системы создают подходящие условия для существования микроорганизмов и становятся главным направлением для поисков марсианской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые выяснили о наличии на глубине под поверхностью Марса древних каналов из магмы.

    В январе китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной среды, сохранявшейся на планете сотни миллионов лет назад.

    В прошлом году в НАСА заявили о возможных свидетельствах существования древних форм жизни в марсианских образцах.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 05:58 • Новости дня
    Космонавта Петелина назначили командиром экспедиции на МКС

    Космонавт Дмитрий Петелин назначен командиром экспедиции на МКС в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космонавт Дмитрий Петелин назначен командиром экипажа, который отправится на Международную космическую станцию весной 2027 года, сообщил космонавт-испытатель Сергей Прокопьев.

    «Сейчас все штатно, идет по плану подготовка к следующей экспедиции. Старт назначен на март 2027 года. Мой коллега, который со мной летал, Дмитрий Петелин будет командиром экспедиции», – сказал Прокопьев ТАСС.

    В Центре подготовки космонавтов ранее рассказали о начале тренировок Дмитрия Петелина, Константина Борисова и астронавта НАСА Дениз Бернхем. В ближайшие недели экипаж пройдет совместные занятия по системам корабля «Союз» и российского сегмента МКС, медико-биологическую подготовку и примерку скафандров «Сокол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    В прошлом месяце российский космонавт Олег Артемьев заявил о высокой надежности МКС.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали рост вспышечной активности

    ИКИ РАН: Индекс вспышечной активности на Солнце вырос с 2 до 5 баллов

    Tекст: Мария Иванова

    Рост вспышечной активности наблюдается на Солнце, ее индекс за последние сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце начиная с четверга наблюдается рост вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    По-настоящему крупных событий пока нет, но в целом формируется явная вспышечная серия. Индекс активности за сутки вырос с двух до пяти по 10-балльной шкале и находится в данный момент в оранжевой зоне.

    Вспышечная серия началась с события уровня M3.6, которое стало самым сильным с 10 октября. Вспышка наблюдалась в группе пятен 4566, являющейся сейчас крупнейшей на Солнце и относящейся к высшей категории Beta-Gamma-Delta. Вопреки ожиданиям, вся последующая серия оказалась никак не связанной с данной областью. Вспышки в пятницу утром бьют из-за восточного горизонта Солнца, откуда выходит еще одна группа.

    В части геомагнитной активности остается в силе прогноз на магнитные бури, которые должны начаться в ночь на субботу. Предварительный уровень бурь – G1 (слабые). Причиной является воздействие на Землю крупной корональной дыры, одной из самых больших в текущем году. Период геомагнитных возмущений может оказаться довольно продолжительным – от пяти до семи суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вечером на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. В тот же день ученые предупредили об образовании на Солнце огромной корональной дыры.

    В понедельник на Солнце произошла слабая вспышка класса С, прервавшая четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

    Комментарии (0)
    Главное
    Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»
    Власти Молдавии заявили о готовности отменить безвизовый режим с Россией
    Япония выразила протест России из-за решения по активам Japan Tobacco
    Эксперт: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями
    Генсек НАТО Рютте сказал слово по-русски
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    В работе мобильного «Ozon банка» произошел массовый сбой

    Низкий спрос на жилье обрекает застройщиков на новые схемы

    Спрос на новостройки в Московском регионе поставил новый антирекорд в октябре. Причина в резком ужесточении условий по льготной ипотеке дважды в этом году. Никому не нужных квартир будет становиться только больше. Какие финансовые схемы придумают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев объявил войну свидетелям пыток

    Обнаружение пыточной тюрьмы под Киевом вызвало громкий скандал на Украине. Однако за решеткой оказались не предполагаемые организаторы пыток, а те, кто предал их огласке. Вместо расследования насилия силовики заговорили об «информационной диверсии». Как говорят эксперты, расследование дела в Борщаговке наглядно продемонстрировало, что правоохранительная система Украины работает на сокрытие системного произвола при мобилизации. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации