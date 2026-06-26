  • Новость часаПутин сообщил о планах строительства ВСМ Москва – Минск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    Нанесен удар по НПЗ в полтавском Кременчуге
    Вице-премьер Новак заявил о достаточных запасах топлива в России
    Миллер сообщил о темпах строительства гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    6 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    16 комментариев
    26 июня 2026, 13:24 • Новости дня

    Ученые обнаружили скрытые реки из магмы в недрах Марса

    Под корой Марса найдена разветвленная сеть древних магматических рек

    Tекст: Мария Иванова

    На глубине 24 километров под поверхностью Красной планеты пролегает сложная система древних каналов, некогда питавших местные вулканы потоками раскаленной породы, выяснили ученые.

    Британские астрономы выяснили, что марсианская кора таит сложные геологические структуры, передает ТАСС.

    Исследователи проанализировали данные сейсмографа SEIS американского зонда InSight за все время его работы. Выяснилось, что под поверхностью планеты существует граница между двумя слоями магматических пород с разным составом.

    «Традиционно считалось, что вулканическая активность на Марсе протекала по значительно более простым принципам, чем на Земле. Наше открытие указывает на то, что в марсианских недрах существовал сложный круговорот расплавленных пород, который затрагивал фактически всю его кору. Это порождает массу интересных вопросов о том, как часто это характерно для планет за пределами Солнечной системы», – пояснил планетолог Оксфордского университета Тобермори Макэй-Чемпион.

    Подобные различия в минералах и долях железа могли возникнуть только при длительной циркуляции и остывании магмы. Компьютерная модель недр подтвердила возможность формирования прослоек из минералов высокой и низкой плотности. На Земле схожие процессы происходят в сетях каналов под вулканическими дугами и при формировании континентов.

    Открытие доказывает, что сложная кора способна возникать без наличия активных тектонических процессов. Это существенно расширяет перечень потенциально обитаемых миров во Вселенной, поскольку полноценный круговорот материи возможен и на планетах с иной геологической историей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запланировал доставку образцов марсианского грунта на Землю к 2031 году.

    Китайские ученые обнаружили следы существования воды на Красной планете около 750 миллионов лет назад.

    Специалисты НАСА нашли на поверхности Марса камень с возможными признаками древней жизни.

    25 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    @ esa.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меркурианский зонд BepiColombo приступает к фазе выхода на орбиту Меркурия, сообщил Роскосмос.

    Аппарат завершил работу маршевых электрореактивных двигателей 21 июня 2026 года после восьмилетнего перелета, сообщается в канале госкорпорации в Max. Процесс приближения к планете полностью закончится во второй половине ноября этого года.

    На борту разделяемого космического аппарата установлено оборудование, созданное при участии российских специалистов. Гамма- и нейтронный спектрометр МГНС, разработанный в ИКИ РАН, предназначен для поиска воды на полюсах и анализа состава грунта. Для изучения экзосферы будет применяться ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS, входной оптический блок для которого также создали в ИКИ РАН.

    Кроме того, зонд оснащен панорамным энерго-масс-спектрометром PICAM для исследования магнитосферы и химического состава поверхности, который разработали совместно ученые России, Австрии и Франции. Также в кооперации с Японией была создана камера MSASI для наблюдения в лучах натрия, позволяющая определить причины его появления в экзосфере Меркурия.

    Ранее астроном Сергей Язев оценил продолжительность светового дня на Меркурии в 88 земных суток.

    Ученые Института космических исследований РАН зафиксировали мощнейшие направленные на эту планету солнечные вспышки.

    Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на реализацию национального проекта по освоению космоса.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю

    Американская компания SpaceX вывела на орбиту грузовую капсулу Starfall

    SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Секретный экспериментальный модуль Starfall стартовал в первый полет, чтобы продемонстрировать возможность безопасного возвращения до одной тонны ценных материалов, произведенных в условиях невесомости.

    Демонстрационная капсула Starfall стартовала с мыса Канаверал во Флориде на ракете Falcon 9, которая затем успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, передает New Scientist.

    Ранее в SpaceX заявляли, что проект предназначен для «регулярного доступа к условиям микрогравитации в целях научных исследований и космического производства».

    Аппарат представляет собой черный цилиндр без окон диаметром около трех метров. После входа в атмосферу он разделяется на отсек с грузом и тепловой щит из углеродного волокна, оснащенный системой сжатого газа для безопасного маневрирования. Ожидается, что капсула приводнится в Тихом океане в 1300 километрах от побережья Калифорнии, однако точное время пребывания на орбите пока не раскрывается.

    Разработка SpaceX значительно превосходит по масштабам проекты конкурентов, таких как Varda Space Industries, чьи контейнеры весят всего 300 килограммов. Новая система может заинтересовать американских военных в рамках программы Rocket Cargo для оперативной доставки припасов в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос экспериментальный аппарат Starfall.

    Месяцем ранее компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship. После возвращения на Землю этот аппарат взорвался во время приводнения.

    Комментарии (3)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (2)
    25 июня 2026, 21:39 • Новости дня
    Российские селекционеры создали зимостойкий сорт земляники «Новороссия»
    Российские селекционеры создали зимостойкий сорт земляники «Новороссия»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты Федерального научного центра садоводства представили адаптированный к условиям Центральной России сорт садовой земляники с высокой урожайностью.

    Сорт получил название «Новороссия» в честь новых регионов страны, сообщается на сайте Минобрнауки. Отмечается, что разработка полностью адаптирована к изменчивому климату Центральной России и отличается крупными ягодами с десертным вкусом.

    Новинка демонстрирует высокую зимостойкость: даже в суровые зимы степень подмерзания не превышает одного балла. Кроме того, растения могут давать до 500 граммов плодов с куста, обеспечивая урожайность свыше 150 центнеров на гектар. Ягоды хорошо переносят длительную транспортировку и содержат 8% сахаров, 0,8% кислот и 64,3 мг аскорбиновой кислоты на 100 граммов.

    «Нам удалось получить надежный сорт, отвечающий возрастающим требованиям производителей и потребителей аграрной продукции, который не только будет способствовать импортозамещению и повышению рентабельности отечественного АПК, но и совершенствованию селекционных исследований, поскольку является источником комплекса хозяйственно-ценных признаков», – рассказала автор сорта, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Андронова. По ее словам, название символизирует стойкость и способность преодолевать трудности.

    Осенью прошлого года ученые университета «Сириус» представили президенту России Владимиру Путину новый сорт клубники.

    Ранее отечественные селекционеры вывели десятки новых сортов и гибридов растений.

    В середине текущего месяца глава государства поставил задачу масштабного развития всех сфер жизни в Новороссии.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 06:11 • Новости дня
    Биолог Богуславский: Пчелы необъяснимо вымирают по всему миру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В полусотне стран мира зафиксирован массовый коллапс пчелиных семей, при котором рабочие особи погибают в течение недели по невыясненным причинам, заявил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития имени Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

    Популяция пчел на планете стремительно сокращается, однако причины этого явления до сих пор остаются загадкой для науки, пояснил Богуславский ТАСС.

    «Уже в полусотне стран мира, не только в России, зарегистрирован коллапс пчелиных семей. Это необъяснимое явление. Есть лишь гипотезы, почему такое происходит: все рабочие пчелы в улье исчезают примерно за неделю. Остается лишь пчелиная матка, которую некому кормить, иногда горстка трутней – и все», – сказал биолог.

    Исследователи предполагали, что пчелы могли улетать по каким-то причинам и не возвращаться, например, терять ориентацию в пространстве. Но даже если семьи закрывали в ульях, обеспечивали водой и питанием, а также нужной температурой, насекомые все равно гибли.

    Эксперт напомнил, что впервые это явление получило научное описание 20 лет назад, в 2006 году. Исследователи выдвигали различные версии происходящего, среди которых были вирусы от клещей Варроа, влияние сотовой связи и пестициды.

    При коллапсе насекомые гибнут максимум за 10 дней. По мнению биолога, вероятно, у пчел срабатывает пока не изученный биологический механизм самоуничтожения.

    В прошлом году эксперты связали рост цен на мед с сокращением популяции пчел из-за изменения климата. В феврале текущего года ассоциация «Руспродсоюз» предупредила о риске дефицита меда на фоне погодных аномалий.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    Ученые раскрыли тайну найденных в пещере зубов элиты майя

    New Scientist: Майя хранили зубы знати в отдельной пещере

    Ученые раскрыли тайну найденных в пещере зубов элиты майя
    @ Horst Mahr/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Белизе археологи обнаружили сотни зубов представителей знати майя, перенесенных в отдаленную пещеру для проведения ритуалов, связанных с загробным миром.

    Представители цивилизации майя извлекали зубы умерших аристократов и хранили их в пещере вдали от гробниц, пишет New Scientist.

    Исследователи Гарвардского университета изучили останки на местах захоронений классического периода в Белизе. Анализ показал, что элементы скелетов 24 человек были найдены в двух разных местах: под домом в поселении Муклебаль-Цуль и в пещере Бац'уб, расположенной в 26,5 километра по другую сторону гор.

    В пещере находились 226 зубов, разложенных рядом с телом взрослой женщины. Вместо головы у нее была часть сосуда с нефритовой бусиной, а рядом нашли фрагменты черепа, беззубые челюсти и перевернутую чашу с пятью семенами какао. Геномный анализ подтвердил, что женщина была предком некоторых людей, похороненных в элитных гробницах, а предметы указывают на ее королевское происхождение.

    «Они связывали себя биологически или идеологически с предком, чтобы легитимизировать свою власть», – заявил исследователь Мюнхенского университета Мирко Де Томасси.

    Специалисты считают, что пещеры считались входом в Шибальбу – подземный мир, и только представители высшего общества могли приносить туда зубы для общения со сверхъестественными силами и почитания предков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи исследовали в мексиканском городе Митла считавшиеся входом в загробный мир подземные туннели.

    Британские ученые нашли внутри древнего женского черепа из Шотландии следы намеренного извлечения мозга.

    Специалисты раскопали в неолитическом поселении Врабле на территории Словакии массовое захоронение обезглавленных людей.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 07:04 • Новости дня
    В Австралии нашли следы удара упавшего 3 млрд лет назад астероида

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Геологи из Австралии выяснили, что старейшее из известных столкновений планеты с крупным космическим телом произошло около 3 млрд лет назад, факт установили специалисты австралийского Университета имени Кертина.

    Изучение горных пород в геологической формации North Pole Dome выявило древние минералы, изотопный анализ кристаллов циркона помог определить точную дату космического катаклизма, передает ТАСС.

    Руководитель исследования Крис Киркленд поделился подробностями открытия. «Мы обнаружили более древние минеральные зерна и кристаллы внутри породы. Именно они позволили установить, что первоначальная порода сформировалась около 3,5 млрд лет назад», – сказал он.

    Новые данные позволили геологам впервые достоверно датировать время столкновения Земли с астероидом. Киркленд пояснил, что удар оставил своеобразные минеральные часы, изучение которых помогает определить точное время события. Ранее специалисты располагали лишь приблизительными оценками возраста подобных геологических структур.

    Соавтор работы Тим Джонсон добавил, что объект в регионе Пилбара стал единственным подтвержденным свидетельством падения метеорита в Архейскую эру. Возраст удара составил около 3 млрд лет. До этого старейшим кратером считалась Яррабубба, возраст которой оценивается в 2,2 млрд лет.

    Найти столь старые следы ударов крайне трудно из-за геологической активности, постоянно меняющей облик планеты. Однако уникальная сохранность пород в Пилбаре регулярно привлекает внимание научного сообщества к этому региону.

    В 2024 году британские и американские ученые нашли след падения второго крупного астероида в эпоху динозавров.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 15:28 • Новости дня
    SpaceX запустила на орбиту капсулу для производства в космосе

    Ракета Falcon 9 вывела в космос экспериментальный аппарат SpaceX Starfall

    Tекст: Мария Иванова

    С космодрома на мысе Канаверал успешно стартовал экспериментальный аппарат Starfall, предназначенный для создания коммерческих продуктов и медикаментов в условиях невесомости.

    Старт ракеты-носителя Falcon 9 с экспериментальной капсулой Starfall состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передают РИА «Новости».

    Трансляция запуска велась на официальной странице разработчика в соцсети.

    «Сегодняшняя миссия включает в себя демонстрацию нового аппарата, который обеспечит недорогой и рутинный доступ к условиям микрогравитации для научных исследований и производства в космосе. После демонстрации управляемого полета космический аппарат приземлится в Тихом океане», – говорится в заявлении SpaceX.

    В июле прошлого года Bloomberg сообщало о разработке программы Starfall. Инициатива направлена на создание коммерческих продуктов в условиях космоса, включая производство полупроводников, косметики и продуктов питания. Кроме того, источники отмечали наличие у проекта военного потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская корпорация отправила в космос очередную группу военных аппаратов Starshield.

    В мае тяжелая ракета-носитель Falcon-9 доставила на орбиту разведывательные спутники для нужд Пентагона.

    Прошлой осенью компания провела 11-й испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 15:14 • Новости дня
    Ученые назвали комету 3I/ATLAS старейшим объектом в Солнечной системе

    Пролетевшая мимо Земли комета 3I/ATLAS оказалась втрое старше Солнечной системы

    Tекст: Мария Иванова

    Возраст межзвездной кометы 3I/Atlas достигает 12 млрд лет, что делает недавно пролетевший мимо Земли объект самым древним в истории космических наблюдений в Солнечной системе.

    Исследователи определили точный возраст межзвездной кометы 3I/ATLAS, передает РИА «Новости».

    «Комета, которая в прошлом году пронеслась мимо Солнца и прошла рядом с Землей, может оказаться почти в три раза старше нашей Солнечной системы», – указывается в материале телеканала CBS.

    Анализ изотопов показал наличие в десять раз большего объема дейтерия по сравнению с местными аналогами.

    Ведущий автор исследования Мартин Кординер отметил статус кометы как старейшего из когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе объектов. Агентство НАСА зафиксировало гостью на расстоянии 450 млн километров от Земли.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников объяснил атипичную орбиту и цвет объекта отсутствием длительного воздействия солнечного ветра. Комета покинет нашу систему через 5 тыс. лет. Однако уже в текущем году она полностью исчезнет из поля зрения мощнейших земных телескопов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года НАСА запланировало специальный брифинг из-за этой аномальной кометы.

    Космическое тело неожиданно сменило цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    Объект 3I/ATLAS удивительным образом остался единым целым после тесного сближения с Солнцем.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    Ученые обнаружили неожиданный сигнал стресса и агрессии у кошек

    В Гентском университете вылизывание кошек назвали сигналом стресса

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимное вылизывание у кошек может указывать на социальную напряженность, а не только на дружеские отношения или гигиенические процедуры, пишет журнал Applied Animal Behaviour Science.

    Группа исследователей из Гентского университета в Бельгии установила, что взаимное вылизывание кошек может свидетельствовать о конфликте между животными, пишет журнал Applied Animal Behaviour Science.

    Для эксперимента ученые привлекли 53 владельцев, у каждого из которых было по две кошки, и попросили снять на видео процесс их общения.

    «Аллогруминг также может использоваться в условиях социальной напряженности», – отметили специалисты.

    Ученые пояснили, что кошки предпочитают скрытые предупреждения, чтобы избежать травм в драке. Такое поведение может проявляться, когда оба питомца претендуют на одно любимое место.

    Исследователи также обратили внимание на другие признаки стресса, такие как прижатые уши, тряска головой, зевание или почесывание.

    Однако вылизывание может иметь и позитивный характер, например, в 41% случаев оно сопровождает совместный отдых. Кроме того, этот процесс часто предшествует началу игры, во время которой кошки могут бороться и кусать друг друга.

    Кошка часто сосредотачивает вылизывание на голове или ушах. Уши у кошек очень чувствительны, и в этой области расположены пахучие железы, что делает эту процедуру приятной для животного.

    «Мы заметили, что взаимное вылизывание связано с игрой. Когда кошки играют, они борются. Мы видели, что многие кошки боролись, и взаимное вылизывание иногда использовалось для начала игры», – уточнили ученые.

    Ранее ученые из Нидерландов выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств. Минздрав Карелии перечислил плюсы и минусы совместного сна с кошками. Юрий Куклачев объяснил любовь одиноких женщин к кошкам.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    В НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ»

    НПО Лавочкина: Телескоп «Спектр-УФ» отправится на орбиту осенью 2031 года

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую космическую обсерваторию для изучения Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне планируют отправить на орбиту 24 октября 2031 года.

    Старт новейшей российской обсерватории «Спектр-УФ» намечен на осень 2031 года, передает РИА Новости. Информацию о сроках подтвердил начальник отдела НПО Лавочкина Александр Шаханов.

    «В соответствии с графиком мы сейчас целимся на дату запуска 24 октября 2031 года», – заявил представитель предприятия в ходе конференции «Ультрафиолетовая Вселенная».

    Вывод аппарата в космос обеспечит тяжелая ракета «Ангара-А5М», которая стартует с космодрома Восточный. Доставку телескопа на рабочую орбиту осуществит разгонный блок «Персей».

    Создание ракеты-носителя и разгонного блока уже стартовало. Как уточнил специалист, оба изделия заказаны в рамках реализации национального проекта «Космос». Обсерватория предназначена для масштабных астрофизических исследований с высоким разрешением. Ожидается, что после завершения миссии легендарного «Хаббла», работающего более 35 лет, российский аппарат останется единственным орбитальным телескопом, исследующим космос в ультрафиолете. Головной научной организацией выступает Институт астрономии РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российская академия наук продлила работу космической обсерватории «Спектр-РГ» до 2031 года.

    Центр Хруничева в прошлом году приступил к созданию трех тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5М».

    Россия весной начала реализацию масштабного национального проекта «Космос».

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Астрономы нашли суперпухлые планеты легче сахарной ваты

    Найдены две гигантские экзопланеты легче сахарной ваты

    Tекст: Мария Иванова

    В тысяче световых лет от Земли открыты два необычных газовых гиганта размером с Юпитер, которые уступают по плотности даже сахарной вате.

    Международная команда ученых при участии Оксфордского университета обнаружила эти объекты, передает РИА «Новости».

    В релизе университета отмечается: «Международная группа под руководством Оксфордского университета обнаружила редкие «супер-пухлые» планеты: две гигантские планеты с одной из самых низких когда-либо зарегистрированных плотностей... Их плотность даже ниже, чем у сахарной ваты, которая обычно имеет плотность около 0,05 грамма на кубический сантиметр».

    Планетам присвоили названия TOI-791 b и TOI-791 c. Они обращаются вокруг карликовой звезды типа F7 на расстоянии примерно 1,1 тыс. световых лет от Земли. Обнаружение стало итогом восьми лет наблюдений в Антарктиде с помощью телескопа ASTEP.

    Ученым помогли месяцы непрерывной темноты, позволившие отследить необычно долгие транзиты планет, каждый из которых длился по 11 часов. Исследователи полагают, что оба газовых гиганта родились из одного облака газа и пыли вокруг молодой звезды. Планеты находятся в редком гравитационном резонансе 5:3, их взаимное притяжение вызывает колебания, по которым астрономы рассчитали массу объектов.

    В дальнейшем специалисты намерены исследовать атмосферы этих экзопланет с помощью космического телескопа James Webb.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Владислава Ананьева заявила о существовании десятков потенциально пригодных для жизни экзопланет за пределами Солнечной системы.

    Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров допустил существование во Вселенной иных цивилизаций на экзопланетах.

    Международная команда с участием ученых УрФУ и НАСА создала нейросеть ExoMiner++, способную выделять тысячи потенциальных экзопланет по данным космических телескопов.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле

    В ИКИ РАН предупредили о вероятности слабых магнитных бурь

    Tекст: Мария Иванова

    Планета проходит через поток быстрого солнечного ветра, что способно спровоцировать геомагнитные возмущения вплоть до слабых бурь в ближайшие два дня, отметили ученые.

    Земля оказалась в зоне воздействия солнечного ветра, скорость которого постепенно растет. В связи с этим 24 и 25 июня вероятны геомагнитные возмущения, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вероятность того, что текущие изменения перерастут в полноценную магнитную бурю низкого уровня, оценивается как один к трем.

    Сейчас на светиле фиксируется умеренная активность, однако основные выбросы происходят вдали от нашей планеты. Специалисты призывают не доверять автоматическим прогнозам об ударе плазменных облаков. «Мимо всё пройдёт, что бы там математика ни показывала», – подчеркнули астрономы.

    В глобальном масштабе космическая погода остается спокойной. Звезда продолжает накапливать энергию для будущих циклов активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня выброшенная Солнцем плазма миновала Землю вопреки прогнозам ученых.

    За несколько дней до этого плотное облако плазмы от мощных вспышек достигло планеты.

    В первый день лета специалисты составили подробный прогноз геомагнитной активности на весь месяц.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Солнечные батареи «Союза МС-29» прошли испытания

    Роскосмос сообщил об успешной проверке батарей «Союза МС-29»

    Tекст: Мария Иванова

    Панели с фотоэлементами пилотируемого корабля прошли «контрольную засветку» перед предстоящим запуском миссии МКС-75, который намечен на середину июля.

    Солнечные батареи корабля «Союз МС-29» успешно прошли проверку перед стартом миссии МКС-75, который запланирован на 14 июля. Об этом передает Роскосмос.

    Специалисты госкорпорации выполнили процедуру «контрольной засветки», в ходе которой проверили панели с фотоэлементами. Для тестирования использовался специальный стенд, оборудованный примерно 100 мощными лампами. Облучение панелей позволяет оценить эффективность преобразования световой энергии в электрическую.

    В ближайшие дни на рабочем месте также завершится монтаж специального оборудования и снаряжения. Работы проводятся в спускаемом аппарате и бытовом отсеке космического корабля в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года корабль «Союз МС-29» прибыл на космодром Байконур после завершения заводских испытаний.

    В начале июня грузовой аппарат «Прогресс МС-34» поднял орбиту МКС для безопасного прибытия нового экипажа.

    Американский астронавт миссии МКС-75 Анил Менон высоко оценил качество подготовки в Центре Гагарина перед предстоящим полетом.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Слабая магнитная буря накрыла Землю из-за дыры на Солнце

    В ИКИ РАН зафиксировали магнитную бурю уровня G1 из-за корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    На Земле с ночи наблюдается слабая магнитная буря уровня G1, связанная с быстрым ростом скорости солнечного ветра.

    По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитное возмущение началось около полуночи 25 июня.

    Первые часы фиксировались лишь умеренные колебания магнитного поля, но примерно три часа назад они усилились до уровня слабой бури G1. В лаборатории сообщили: «Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1».

    Исследователи объяснили, что причиной события стал быстрый рост скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры на Солнце. Эта корональная дыра хорошо различима на свежих снимках, где, как отметили специалисты, она вновь имеет необычную форму. По их словам, текущее развитие ситуации полностью укладывается в прогноз, составленный накануне, и сейчас наблюдается примерный пик бури, существенного усиления не ожидается.

    Июнь в целом проходит по умеренному сценарию: за месяц отмечено только четыре дня с магнитными бурями. По характеристикам текущая активность заметно уступает пиковым событиям XXI века, на которые ученые приводят отдельные архивные графики наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля оказалась в зоне воздействия быстрого солнечного ветра 24 и 25 июня с риском слабых магнитных бурь.

    Ранее астрономы фиксировали на Земле слабую магнитную бурю уровня G1, вызванную воздействием массивной корональной дыры на Солнце.

    В марте планетарная магнитная буря со стабильным индексом G1.7 оказывала влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    Роскосмос заявил о планах создания ядерных космических аппаратов после 2036 года

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная ракетно-космическая отрасль готовится к масштабному рывку, который будет включать исследование Венеры, добычу лунных ресурсов и использование передовых энергетических установок, говорится в предложенном Роскосмосом проекте.

    Государственная корпорация разработала проект указа президента об основах политики в профильной сфере на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие Российской Федерации», – отмечается в тексте проекта.

    Согласно документу, во второй половине 2030-х годов планируется создание транспортных средств с ядерными энергетическими установками. Эти передовые технологии позволят существенно расширить возможности отечественной космонавтики.

    Кроме того, перспективная программа включает масштабное изучение Солнечной системы. Специалисты намерены организовать поиск и освоение полезных ископаемых на Луне и астероидах, а также отправить автоматические станции для исследования Венеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» совместно с Курчатовским институтом запланировал разработку ядерного ракетного двигателя.

    Глава госкорпорации Дмитрий Баканов назвал приоритетным направлением создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий.

    В прошлом году ведомство анонсировало развертывание первой ядерной электростанции на Луне.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России ударили бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ
    Власти Забайкалья ограничили продажу бензина 15 литрами за одну заправку
    Всероссийское казачье общество создало новые подразделения БПЛА для СВО
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать в Румынии

    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО завлекает украинцев на войну с Россией конкурсами

    НАТО проводит на Украине конкурс с призовым фондом в 250 тыс. долларов. Эти деньги должны получить люди, которые предложат дешевый способ вывода из строя российских авиабаз. Причем на его внедрение должно уйти менее года. Эксперты видят в проекте подготовку к прямому столкновению НАТО с Россией. Удастся ли противникам найти недорогое решение за столь короткий срок и какой ответ готовит Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Як-130 родился заново

    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике

    Новые разведпризнаки, говорящие об активной подготовке Запада к войне с Россией, продемонстрированы на Балтике. Наиболее яркими примерами в этом смысле являются действия американского морского стройбата. Что это за части и о каких конкретно учениях и подготовительных мероприятиях идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации