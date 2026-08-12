Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Reuters: Тегеран и Вашингтон не обсуждали продление режима прекращения огня
Иранские власти не планируют вести переговоры с американской стороной о пролонгации мирного соглашения из-за отсутствия в документе точной даты начала его действия, отмечают западные СМИ.
Представители Ирана опровергли слухи о возможных контактах с американским руководством, передает РИА «Новости».
«Иран и США не обсуждали продление режима прекращения огня», – говорится в материале Reuters. По словам высокопоставленных иранских источников агентства, подписанный ранее документ изначально не имел сроков реализации, поэтому продлевать его бессмысленно.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после решения Дональда Трампа разорвать заключенное 18 июня соглашение. Американские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Представители Центрального командования США объяснили эти действия ответом на провокации против гражданских кораблей в Ормузском проливе.
Вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары по американским базам в регионе. Дипломаты обвинили Вашингтон в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что конфликт лишь усилил сплоченность государства перед лицом внешнего давления. При этом руководство страны неоднократно подчеркивало, что совершенно не стремится к полномасштабной войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном. После этого американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.
В ответ МИД Исламской республики официально отказался от соблюдения условий меморандума.