Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

«Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.







