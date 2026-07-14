Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
WSJ раскрыла позицию Китая по строительству «Силы Сибири – 2»
Китай готов вернуться к подписанию соглашения по газопроводу «Сила Сибири – 2» только при выполнении одного ключевого условия – поставках российского газа по ценам, сопоставимым с внутрироссийскими, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники/
По данным WSJ, до майского визита президента России Владимира Путина в КНР Пекин посетила российская делегация для обсуждения проекта.
«Китайские чиновники ясно дали понять главе Газпрома, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект», – отмечает газета.
По данным источников, представители КНР рекомендовали российской стороне отложить обсуждение этого вопроса до изменения условий.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение переговоров по газопроводу на корпоративном уровне. До этого официальный представитель Кремля выразил уверенность в скором достижении конкретных результатов по проекту.
Сама китайская сторона запросила у Москвы близкую к внутрироссийским тарифам стоимость топлива.