Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам

Reuters: Китай хочет поставок газа по «Силе Сибири – 2» по сильно субсидируемым внутрироссийским ценам

Tекст: Ольга Никитина

Источники Reuters утверждают, что Китай запросил у России цену, «близкую к сильно субсидируемым» внутрироссийским ценам. При этом китайская сторона согласна покупать «лишь малую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», сообщает агентство.

Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» ведутся между Россией и Китаем уже много лет. Как сообщал в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, стороны намерены заключить контракт по проекту «в ближайшем будущем».

Ранее британские СМИ писали, что, помимо темы поставок газа, обсуждались также вопросы усиления присутствия китайских банков в РФ и участие Пекина в саммите по Украине в Швейцарии. По этим темам, как сообщала FT, России и Китаю удалось достичь прорыва.