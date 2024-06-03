Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам
Reuters: Китай хочет поставок газа по «Силе Сибири – 2» по сильно субсидируемым внутрироссийским ценам
Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке по внутрироссийским ценам, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией, пишут западные СМИ.
Источники Reuters утверждают, что Китай запросил у России цену, «близкую к сильно субсидируемым» внутрироссийским ценам. При этом китайская сторона согласна покупать «лишь малую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», сообщает агентство.
Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» ведутся между Россией и Китаем уже много лет. Как сообщал в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, стороны намерены заключить контракт по проекту «в ближайшем будущем».
Ранее британские СМИ писали, что, помимо темы поставок газа, обсуждались также вопросы усиления присутствия китайских банков в РФ и участие Пекина в саммите по Украине в Швейцарии. По этим темам, как сообщала FT, России и Китаю удалось достичь прорыва.