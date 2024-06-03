В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.4 комментария
На Западе узнали новые детали встречи Путина и Си Цзиньпина
FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсуждали Украину, газ и банки
Главными темами российско-китайских переговоров во время государственного визита президента России Владимира Путина в Китай стали поставки газа, а также усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы участия Пекина в саммите по Украине в Швейцарии, сообщают британские СМИ.
По данным Financial Times, Путину и Си Цзиньпину, вероятно, удалось достичь прорыва по последним двум темам. Издание напоминает, что Китай отказался участвовать в швейцарском саммите, указав на то, что без Москвы бессмысленно обсуждать мирные инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, продолжает газета, вскоре Китай, вопреки санкционному давлению, может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией.
Также стороны обсуждали строительство газопровода «Сила Сибири – 2» и вопрос цены на газ, утверждает издание.
Китайские СМИ писали ранее, что состоявшийся госвизит российского лидера Владимира Путина в Китай «подтвердил худшие страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина.