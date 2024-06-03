На Западе узнали новые детали встречи Путина и Си Цзиньпина

FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсуждали Украину, газ и банки

Tекст: Ольга Никитина

По данным Financial Times, Путину и Си Цзиньпину, вероятно, удалось достичь прорыва по последним двум темам. Издание напоминает, что Китай отказался участвовать в швейцарском саммите, указав на то, что без Москвы бессмысленно обсуждать мирные инициативы, передает РИА «Новости».

Кроме того, продолжает газета, вскоре Китай, вопреки санкционному давлению, может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией.

Также стороны обсуждали строительство газопровода «Сила Сибири – 2» и вопрос цены на газ, утверждает издание.

Китайские СМИ писали ранее, что состоявшийся госвизит российского лидера Владимира Путина в Китай «подтвердил худшие страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина.