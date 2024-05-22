South China Morning Post : Визит Путина в Китай подтвердил худшие страхи Запада

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Брюссель и Вашингтон неоднократно призывали Пекин «выбрать между Москвой и Западом», эти призывы повторялись во время поездки председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС.

Цзянтао заметил, что Путин со своим двухдневным визитом оказался явным победителем, успешно притянув Пекин ближе к орбите Москвы.

Как подчеркнул автор материала, в принятом по итогам визита Путина совместном заявлении Россия и Китай осудили «гегемонистское поведение Вашингтона» и попытки США создать альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит российского лидера в Китай судьбоносным.

