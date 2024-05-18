Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным шагом, определяющим будущее планеты

Tекст: Денис Тельманов

«Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ, передает ТАСС.

Она добавила, что большинство стран мира воспринимают отношения России и Китая в качестве альтернативы.

Ранее Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем.

Он выразил благодарность за приглашение и «за создание очень благоприятной, теплой атмосферы для совместной работы».

При этом в США выразили обеспокоенность развитием отношений России и Китая.