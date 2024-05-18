Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».13 комментариев
Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным шагом
Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным шагом, определяющим будущее планеты
Визит президента России Владимира Путина в Китай стал перспективой на будущее для всей планеты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ, передает ТАСС.
Она добавила, что большинство стран мира воспринимают отношения России и Китая в качестве альтернативы.
Ранее Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем.
Он выразил благодарность за приглашение и «за создание очень благоприятной, теплой атмосферы для совместной работы».
При этом в США выразили обеспокоенность развитием отношений России и Китая.