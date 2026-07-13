Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны

Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.