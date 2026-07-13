Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.3 комментария
Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны
Группа западных стран, объединенная в так называемую коалицию желающих, ошибочно верит в возможность нанесения стратегического поражения Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны», – подчеркнул представитель Кремля, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, участники объединения тешат себя глубочайшим заблуждением о возможности стратегического поражения российского государства. Именно поэтому данный альянс является коалицией заблуждающихся стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал проведение встречи «коалиции желающих» в Париже.
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил участников этой группы с выдающими желаемое за действительное людьми.
В Кремле не зафиксировали отказа западных стран от планов по отправке военных на Украину.