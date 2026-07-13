Страны ЕС потребовали ограничить торговлю с израильскими поселениями

Politico: Ряд стран ЕС призвал ограничить торговлю с израильскими поселениями

Tекст: Мария Иванова

Ряд государств Евросоюза, среди которых Бельгия, Нидерланды и Испания, пытаются сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями, пишет Politico.

Инициативу поддерживает глава европейской дипломатии Кая Каллас, однако Еврокомиссия и такие страны, как Германия и Чехия, выступают против.

По оценке Еврокомиссии, торговля с поселениями на Западном берегу реки Иордан составляет около 0,5% от общего объема товарооборота ЕС с Израилем. Несмотря на незначительный экономический эффект, после обострения конфликта в секторе Газа этот вопрос стал доминировать на повестке встреч министров иностранных дел стран ЕС.

«Поселения незаконны. Лучшее решение – просто запретить любой импорт товаров, произведенных в поселениях», – заявил испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

Еврокомиссия избегает вынесения на голосование конкретных торговых мер в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Берлин и Брюссель настаивают, что подобные шаги относятся к общей внешней политике и требуют единогласного одобрения, тогда как сторонники ограничений считают это вопросом торговли, требующим лишь квалифицированного большинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной страны Евросоюза разошлись во мнениях по вопросу введения санкций против Израиля. Германия и Италия заблокировали предложение о приостановке соглашения об ассоциации с еврейским государством.

В прошлом году Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт.