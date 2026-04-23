Израиль теряет последних союзников в Европе

Tекст: Геворг Мирзаян

С момента венгерских выборов прошло уже более 10 дней, однако СМИ продолжают обсуждать, кто из внешних игроков проиграл вместе с Виктором Орбаном. И все чаще звучит мнение о том, что главным проигравшим оказался Израиль. «Поражение Виктора Орбана на всеобщих выборах в Венгрии лишает Израиль одного из самых надежных союзников внутри Европейского союза, отстраняя лидера, который неоднократно использовал вето, чтобы защитить правительство Биньямина Нетаньяху от давления», – пишет издание Politico.

Под давлением имеется в виду регулярные попытки ряда европейских стран «наказать» Израиль за его действия в Секторе Газа, Западном берегу, а также в Ливане. У каждого из участников здесь свои мотивы.

Одни – например, Испания – возглавляются левыми политиками, для которых жесткая политика Израиля против палестинцев является неприемлемой. Европейские леваки – что профессура, что политические активисты – вообще исторически сочувствуют палестинцам. Да и исторически Испания Израилю не очень симпатизирует.

Другие – например, Франция – хотят восстановить свое влияние на Ближнем Востоке (например, в Ливане, который был французской подмандатной территорией), поэтому заступаются за арабов. Кроме того, все они (а особенно левые) обязаны учитывать мнение собственного электората, значительную часть которых уже составляют мусульмане. Ну и наконец они просто не хотят упустить возможность наказать ближайшего союзника Дональда Трампа и тем самым еще раз уколоть американского президента.

Последняя попытка наказать Израиль была предпринята в Европе 21 апреля, когда на заседании глав МИД стран-членов ЕС Ирландия, Испания и Словения предложили частично приостановить соглашение об Ассоциации с Израилем. «Уважение прав человека должно оставаться фундаментальным столпом и руководящим принципом всех наших действий и всех наших отношений с партнерами», - говорится в совместном письме министров иностранных дел этих стран, отправленном на имя Еврокомиссии.

Угроза была серьезной. ЕС – крупнейший торговый партнер Израиля.

На его долю приходится почти треть внешнеторгового оборота страны, и соглашение об ассоциации лежит в основе преференциального доступа израильских товаров на европейский рынок. И сейчас Израиль обвиняется в нарушении ст. 2 соглашения, которая делает неотъемлемой частью сделки «уважение демократических принципов и защиту прав человека». По мнению ряда европейских стран, геноцид в Секторе Газа, а также недавно принятый закон о смертной казни для обвиненных в терроризме палестинцев – только палестинцев, не евреев – является нарушением демократических принципов и не имеет ничего общего с правами человека.

«Мы не имеем ничего против народа Израиля. Но правительство, нарушающее международное право и, следовательно, принципы и ценности ЕС, не может быть нашим партнером», - заявил испанский премьер Педро Санчес.

Да, несмотря на очевидные нарушения соглашения, отменить его было сложно – для этого нужно было согласие всех стран-членов Евросоюза. Однако для частичной приостановки достаточно взвешенного большинства в 15 государств-членов, представляющих 65% населения ЕС.

Инициаторы надеялись это большинство набрать, упирая на то, что бездействие в палестинском вопросе унижает и ослабляет Евросоюз. «Сегодня Европа борется за свой авторитет», – говорит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Пустые слова, мол, тоже делу не помогут.

«Обычных слов озабоченности и осуждения недостаточно; они бессмысленны, если за ними не следуют эффективные меры по привлечению Израиля к ответственности»,

– говорит представитель ЕС на палестинских территориях Свен Кюн фон Бургсдорф. Ну и, наконец, бездействие фактически ставит Европу на сторону Израиля – то есть в изоляцию.

«Неспособность Европейской комиссии и государств-членов ЕС действовать надлежащим образом в соответствии с международным правом, правами человека, а также собственными ценностями и убеждениями делает Европу соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Израилем», - говорит вице-председатель Европарламента от Бельгии Кэтлин ван Бремт.

В итоге 21 апреля Израиль не был наказан – предложение ирландцев, испанцев и словенцев не было принято. Ключевую роль в блокировании сыграли Италия и Германия, которые выступили за то, чтобы решить проблему дипломатическим путем. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль призвал не вводить санкции, а «обсудить с Израилем важнейшие вопросы… в рамах критического, конструктивного диалога».

Однако радоваться Тель-Авиву не стоит. Во-первых, все прошло «на тоненького» – европейские чиновники дали понять, что если бы Италия или Германия поддержали бы санкции, то квалифицированное большинство было бы набрано. При этом и в Берлине, и в Риме с каждым месяцем растет раздражение действиями Израиля (та же Италия недавно в одностороннем порядке приостановила действие меморандума, лежавшего в основе оборонного сотрудничества с Израилем).

Во-вторых,

противники Израиля готовят реванш.

Франция и Швеция предложили начать с более мягкого варианта санкций. А именно «срочно рассмотреть» вопрос о введении пошлин на продукцию из поселений на Западном Берегу, также ограничение на экспорт европейских товаров на эти территории. Для принятия этого решения нужен консенсус – но те, кто голосовал против столь жесткого шага, как частичная приостановка торгового соглашения, выражают готовность наказать израильских поселенцев. И вот здесь Израилю аукнется отсутствие Венгрии.

Дело в том, что Орбан был не просто шлагбаумом на пути частичных санкций – он был единственным таким шлагбаумом. Именно венгерский премьер в феврале 2026 года наложил вето на предложение о введении санкций против поселенцев на Западном берегу – предложение, которое было одобрено всеми остальными странами-членами ЕС. И сменивший его на посту премьера Петр Мадьяр уже заявил о том, «не может гарантировать продолжение блокирования решений ЕС в отношении Израиля». Тем более если Евросоюз его настоятельно попросит проявить солидарность.

А за частичными санкциями могут последовать уже полные – особенно если Израиль на них резко отреагирует. Например, если министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в ответ на критику (простую критику) Фридрихом Мерцем действий израильтян на Западном берегу вновь назовет его «коллегой Гитлера».

«Господин канцлер, дни, когда немцы диктовали евреям, где им разрешалось или запрещалось жить, прошли и больше не вернутся. Вы не загоните нас снова в гетто, тем более на нашей собственной земле», – говорил он в середине апреля. После таких слов (жестко раскритикованных даже израильским послом в Германии) у Берлина явно не добавляется желания прикрывать Израиль. Ни в Евросоюзе, ни вообще.