Почему Испания исторически не любит Израиль

Tекст: Владимир Добрынин

Ключевые на западе европейского континента испанские военные базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера больше не могут использоваться для транзита американских вооружений в Израиль. А все потому, что Испания запретила эти операции для Соединенных Штатов.

Ранее испанское правительство отказалось продавать Израилю оружие, премьер Педро Санчес призвал отлучить Тель-Авив от «Евровидения», а в результате антиизраильской демонстрации в столице пиренейского королевства был отменен финальный этап знаменитой велогонки «Вуэльта».

«Санчес и его правительство – позор Испании!», – заявляет глава МИД Израиля, припоминая Санчесу его сожаления о том, «что у него нет атомной бомбы, чтобы «остановить Израиль». В прошлом году Испания официально признала палестинское государство, что, по словам Санчеса, является «вопросом исторической справедливости в свете законных чаяний палестинского народа» и «насущной необходимостью для достижения мира».

И нельзя сказать, что испанское правительство противоречит воле своего народа. Наоборот, море палестинских флагов на улицах Мадрида отражает результаты недавнего опроса, проведенного институтом социальных исследований Elcano Royal: 82% испанцев называют действия Израиля в секторе Газа «геноцидом». И это несмотря на то, что израильское правительство настаивает на том, что оно реагирует на нападения на свою территорию и борется с террористической угрозой со стороны ХАМАС.

Почему антиизраильские настроения в Испании столь сильны? Для ответа на этот вопрос стоит вспомнить историю страны, которая не признавала государство Израиль до 1986 года.

Диктатор Франсиско Франко, правивший Испанией с 1939 по 1975 год, поддерживал тесные отношения со странами Южного и Восточного Средиземноморья. Испания в то время находилась в международной изоляции из-за поддержки, оказанной режимом каудильо странам фашистской Оси во время Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций фактически отказывала Испании во вступлении в организацию до 1955 года, а многие западные страны отозвали своих послов из Мадрида.

В те годы многие молодые арабы, в том числе палестинцы, приезжали в Испанию учиться в ее университетах. Этому способствовали условия, предоставленные им режимом Франко, а также относительно низкая стоимость жизни в пиренейском государстве по сравнению с другими западными странами. Многие из «приезжантов» в итоге создали семьи в Испании и остались там насовсем.

Более того, по словам Лус Гомес, профессора арабских и исламских исследований Автономного университета Мадрида (UAM), испанцы, не участвовавшие во Второй мировой войне, «никогда не чувствовали особой ответственности за положение европейских евреев, пострадавших от нацизма».

«Генерал Франко всегда отказывался признавать государство Израиль, имея целью завоевать голоса консервативных арабских монархий в Организации Объединенных Наций, а также режимов Насера в Египте и Саддама Хусейна в Ираке, и в расчете на поддержку арабским миром вопроса возвращения Испании Гибралтара»,

– объясняет директор департамента современной истории Национального заочного университета Испании Роза Мария Пардо Санс.

Профессор добавляет, что союзы с арабскими странами помогли режиму Франко «преодолеть нефтяные кризисы» и «смягчить напряженность с Марокко» из-за Западной Сахары. Противодействие Израиля отмене дипломатического бойкота Испании в 1949 году также иногда упоминается в качестве причины отказа Франко признать Государство Израиль.

Как отмечает Хайзам Амира Фернандес, исполнительный директор Центра современных арабских исследований (CEARC), Франко «в обмен на поддержку им арабских стран, многие из которых в те годы обретали независимость, получил укрепление позиций Испании».

Действительно, арабские страны стали мощным союзником Испании. В конечном итоге они обеспечили необходимую поддержку для вступления страны, возглавляемой Франко, в ООН и постепенной нормализации положения франкистского режима на международной арене.

Когда в Испании после смерти каудильо наступил переходный период и, наконец, пришла демократия, палестинцы воспринимались пиренейским населением как «известный и уважаемый народ», о чем свидетельствует визит Ясира Арафата в Испанию в 1979 году.

Испания стала первой западной страной, принявшей у себя палестинского лидера, на тот момент международного изгоя.

Конечно, затем были налажены и отношения с Израилем. Социалистическое правительство Фелипе Гонсалеса в 1986 году признало Государство Израиль. Это было условием, которое тогдашнее Европейское экономическое сообщество (ныне Европейский союз) выдвинуло для вступления Испании в эту группу. Консервативное правительство страны во главе с Мариано Рахоем проголосовало в Генеральной Ассамблее ООН за предоставление Палестине сноября 2012 г. статуса государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН.

Тесные отношения с арабским миром дали Испании привилегированное положение, позволившее ей выступить посредником между палестинцами и израильтянами. Это привело к тому, что президент США Джордж Буш-старший выбрал испанскую столицу в качестве места проведения Мадридской мирной конференции 1991 года. Эта встреча считается прелюдией к соглашениям в Осло.

С тех пор Испания поддерживала «теплые и нормализованные» отношения сотрудничества с Израилем, осуществляя обмены в сфере торговли, безопасности и разведки. Принятый в 2015 году Закон о натурализации сефардов – потомков евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в XV веке, – позволил многим людям получить испанское гражданство.

Некоторые рассматривают этот закон как жест доброй воли в сторону Израиля, поскольку аналогичный закон не был принят для предоставления гражданства морискам – мусульманам из Аль-Андалуса, насильно обращенным в католичество и впоследствии изгнанным из Испании. Однако еще в 2023 году действие этого закона прекратилось, а отношения с Израилем ухудшились. Теперь же они и вовсе, как видим, скатились в пропасть.

Пропалестинская позиция Испании идет вразрез с общими произраильскими настроениями ЕС. Однако перед нами – устоявшееся историческое явление, а не разовый политический демарш с целью выторговать для себя у Брюсселя какие-то преференции в обмен на отказ от давления на Израиль.