Испания запретила транзит американского оружия для Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испания запретила транзит самолетов и кораблей США с оружием, боеприпасами и военной техникой для Израиля через свои военные базы, передает ТАСС.

Запрет касается как прямых маршрутов в Израиль, так и маршрутов с промежуточными остановками, если конечным пунктом назначения является еврейское государство.

По сведениям El Pais, испанская сторона не осуществляет досмотр американских судов, однако Пентагон рискует потерять доверие союзников, если утаит конечный характер грузов. Взаимоотношения между странами основаны на доверии, а возможные попытки его подрыва могут серьезно навредить этим контактам.

Мадрид занял жесткую позицию в отношении Израиля на фоне конфликта в секторе Газа. Ранее правительство Испании одобрило указ о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, закрепив этот шаг в юридическом поле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания объявила полный запрет на экспорт оружия Израилю ради поддержки Палестины. Мадрид ранее отозвал своего посла из Израиля после обвинений со стороны Тель-Авива. Израиль в ответ отозвал своего посла из Испании после ее решений по Палестине.