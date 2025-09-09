Испания объявила полный запрет на экспорт оружия Израилю ради Палестины

Al Jazeera: Испания ввела оружейное эмбарго против Израиля из-за Газы

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении полного эмбарго на поставку оружия в Израиль, заявив, что этот шаг направлен на «остановку геноцида в Газе» и поддержку палестинского населения, передает Al Jazeera.

«Есть разница между защитой своей страны и бомбардировками больниц или морением голодом невинных детей», – подчеркнул Санчес, добавив, что происходящее – не самооборона, а «истребление беззащитного народа».

В числе девяти объявленных мер – королевский декрет о запрете продажи и покупки оружия, боеприпасов и военного снаряжения для Израиля, который должен быть утверждён правительством и позже ратифицирован парламентом. Испания также запретит заход в свои порты судам с топливом для израильской армии, закроет воздушное пространство для самолетов с оборонными грузами и не допустит на свою территорию лиц, причастных к «геноциду, нарушениям прав человека и военным преступлениям» в Газе. Эта мера может коснуться премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его правительства.

Среди других мер – запрет на импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу, а также увеличение финансирования UNRWA на 10 млн евро. К 2026 году гуманитарная помощь Газе достигнет 150 млн евро.

Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар осудил действия Мадрида и обвинил правительство Санчеса в «антисемитизме» и враждебности по отношению к Израилю.

В ответ испанский МИД отверг обвинения в антисемитизме и вызвал своего посла в Израиле для консультаций. Ведомство подчеркнуло, что «меры отражают мнение большинства испанского общества и соответствуют принципам мира, международного права и защиты прав человека», а Испания не позволит «запугивать себя» из-за своей позиции.

В мае 2024 года Испания признала палестинское государство, присоединившись к числу европейских стран, поддержавших этот шаг. Израиль в ответ запретил въезд в страну двум министрам правительства Испании.



