Моди на русском языке поприветствовал российскую делегацию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к членам российской делегации и президенту России Владимиру Путину на русском языке после подписания совместных документов.
«Добрый день», – сказал Моди по-русски, а также назвал российского лидера «дорогим другом», передает ТАСС.
Во время своего выступления Моди отметил значение визита: по его словам, приезд Владимира Путина на 23-й саммит Россия – Индия происходит в период, когда двусторонние отношения сторон проходят стратегически важные этапы.
Напомним, в пятницу президент России и премьер-министр Индии завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.
Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события. Кроме того, премьер-министр Индии поблагодарил Путина за визит в Нью-Дели на русском языке.