Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Моди на русском языке поблагодарил Путина за визит в Индию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за визит в Нью-Дели на русском языке.
Моди сказал: «Спасибо», обращаясь к российскому лидеру во время двусторонней встречи, передает РИА «Новости».
В свою очередь, Путин отметил гостеприимство индийской стороны и выразил благодарность за приглашение на встречу. Президент России добавил: «Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, прежде всего, спасибо большое за приглашение и за вчерашний очень добрый вечер».
В пятницу Путин и Моди встретились в Хайдарабадском дворце, одной из главных резиденций правительства в Нью-Дели.
Ранее российский лидер приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи. Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.