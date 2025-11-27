  • Новость часаХаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине
    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
    Британия временно вывела зарубежные активы «Лукойла» из-под санкций
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    В Молдавии оштрафовали «Яндекс. Такси» за отказ раскрыть данные водителей
    МИД России пригрозил ответом на размещение ракет Японией на Окинаве
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 комментариев
    27 ноября 2025, 21:57 • Новости дня

    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

    Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

    Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

    Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

    Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.

    27 ноября 2025, 11:42 • Новости дня
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Южном окружном военном суде в четверг вынесен приговор фигурантам дела о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году.

    Всех восьмерых признали виновными в свершении теракта, их приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

    Первые годы осужденные проведут в тюрьме.

    Отмечается, что Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна признали виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, сообщает РИА «Новости».

    При этом Соломко и Терчаняну инкриминировали контрабанду взрывных устройств.

    Также по искам потерпевших для возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых суд взыскал свыше 7 млрд рублей.

    В числе потерпевших – ребенок, получивший травмы при взрыве, Минобороны, управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» и «Крымская железная дорога».

    Ранее гособвинение затребовало пожизненного заключения для восьмерых обвиняемых в организации и проведении теракта на Крымском мосту в 2022 году.

    В результате теракта на Крымском мосту погибли водитель грузовика со взрывчаткой и еще четыре человека.

    Комментарии (15)
    27 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения Вооруженных Сил России вошли в Северск после прорыва обороны ВСУ, одновременно атака велась с трех направлений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О прорыве обороны ВСУ и входе российских военнослужащих в Северск в ДНР в своем Телеграм-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на украинские позиции в районе Северска давили сразу с трех направлений, что привело к частичному обрушению фронта, и российские подразделения смогли прорвать линию обороны противника и войти в населенный пункт.

    Марочко отметил, что продолжается продвижение российских сил как с северной части города, так и на южном участке вдоль железнодорожного полотна. Он также подчеркнул, что продолжается наступление внутри самого Северска .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил, что ВСУ за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском, пытаясь вернуть утраченные позиции.

    До этого российские войска прорвали оборонительную линию ВСУ на северных окраинах Северска и заняли часть фортификационных сооружений украинских войск.

    Военный эксперт Марочко также заявил, что 90% Волчанска перешло под контроль ВС России.


    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 07:01 • Новости дня
    Власти ДНР решили ликвидировать часть угольных шахт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют, эта работа будет проводиться в индивидуальном порядке, исходя из экономической целесообразности, заявил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, ряд угольных шахт Донецкой Народной Республики будет ликвидирован или законсервирован в зависимости от экономической обоснованности, передает РИА «Новости». Пушилин заявил, что к каждому предприятию будет применен индивидуальный подход.

    Он отметил, что «часть шахт находится в процессе реструктуризации, часть в процессе ликвидации, потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы». Пушилин подчеркнул, что ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Шахты, где запасы угля есть, но добыча слишком сложна или дорога, также подлежат консервации, пояснил глава ДНР.

    Пушилин подчеркнул, что ситуация не окончательная и может измениться в зависимости от конъюнктуры на рынке угля, которая нестабильна. «Есть и те шахты, которые сейчас требуют дополнительных мер поддержки, но которые готовы в краткосрочной перспективе выйти на уверенный плюс и готовы развиваться дальше», – сказал он. Решения по каждой шахте принимаются совместно с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. ВСУ нанесли удар по шахте «Покровское» в поселке Удачное. Эксперты объяснили, что подрыв объекта мог привести к затоплению шахты и остановке добычи угля.

    Комментарии (4)
    27 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность тем, что передача замороженных российских активов Украине может увеличить долговую нагрузку Евросоюза, сообщает Financial Times (FT).

    Базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear предупредил о возможном увеличении долговых обязательств Евросоюза при использовании замороженных российских активов в пользу Киева, передает ТАСС.

    Представители компании отметили, что такой подход будет рассматриваться за пределами Евросоюза как фактическая конфискация и может ухудшить финансовую репутацию региона.

    Ранее страны «Группы семи» передали Киеву 30,9 млрд евро из суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже, который возник из-за отказа главы государства подписывать документы о присвоении офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже. Туск уточнил, что президент отказался подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и о награждении героев, борющихся с иностранными диверсиями, цитирует РИА «Новости» заявление политика в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Президент упорно отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности», – написал Туск.

    Продолжающийся конфликт между премьером и президентом объясняется тем, что они представляют разные политические силы. По словам Навроцкого, премьер отрезал его от информации спецслужб и не учитывает позицию президента при принятии важных решений. Сам Навроцкий регулярно блокирует инициативы правительства, накладывает вето на законы, предложенные Туском, и отказывается утверждать назначение послов и другие документы кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туск потребовал от президента Навроцкого извинений за отказ утверждать повышение в званиях польских офицеров спецслужб.

    Сам Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб, которые не пришли на традиционную встречу перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

    Позже еще и глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    Комментируя положение о только фактическом признании Крыма и Донбасса в «мирном плане» США, российский лидер подчеркнул, что вопрос юридического признания этих территорий остается одним из ключевых для российской стороны, передает ТАСС.

    «Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной», – заявил глава государства.

    Издание Politico писало, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 12:03 • Новости дня
    Италия стала лидером по выдаче шенгенских мультивиз россиянам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне чаще всего получают шенгенские мультивизы в Италии, в то время как Франция и Испания стали выдавать преимущественно однократные визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Лидером среди стран ЕС по количеству выданных мультивиз гражданам России остается Италия, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

    После обновления визовых правил Евросоюза 7 ноября у туроператоров появилась статистика по выдаче шенгенских виз: процесс оформления виз продолжается, но многие страны увеличили выдачу однократных виз.

    Италия сохранила лидерство по числу мультивиз, включая краткосрочные (три-шесть месяцев), годовые и даже двухлетние, особенно для россиян с хорошей визовой историей.

    Франция, которая до недавнего времени чаще других предоставляла россиянам мультивизы, в последние три недели выдавала главным образом однократные визы.

    Испания также преимущественно оформляет однократные визы, а ситуация осложняется нехваткой свободных слотов для записи.

    «Записаться в визовые центры Испании практически нереально, в то время как у Италии и Франции в Москве и Петербурге ситуация стабильнее», – пояснили в АТОР.

    Греция и Венгрия не изменили подход к выдаче виз: обе страны не были склонны к частой выдаче мультивиз. Греция продолжает выдавать визы под конкретную поездку, а для круизов с 7 ноября оформила двукратные визы на срок круиза, что ранее было возможно только для мультивиз. В то же время сложности с подачей документов в их консульствах не возникает.

    Венгрия осталась одной из наиболее лояльных стран по отношению к россиянам: большая часть виз однократные, однако мультивизы на год периодически выдают, сроки рассмотрения заявок составляют примерно три-четыре недели, а процент одобрения превышает 90%.

    Болгария, Хорватия, Словакия и Австрия также продолжают выдавать российским туристам преимущественно однократные визы.

    В начале ноября Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз, оставив только однократные въездные разрешения. Евросоюз объяснил эти ограничения случаями с беспилотниками и диверсиями в Европе.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России и Азовским морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск десять БПЛА сбиты над территорией Курской области, четыре – над Белгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, один – над Ростовской и один – над Рязанской областями, говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 16.00 до 20.00 мск российские средства ПВО сбили восемь беспилотников над Белгородской областью. Три дрона также уничтожили над Курской областью. Один беспилотник сбили над Крымом.


    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США

    В Польше начали готовить военные базы к росту численности войск США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке инфраструктуры для увеличения числа американских военнослужащих, отметив уже начатую работу.

    О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.

    На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.

    Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла власти Латвии за планы демонтировать ж/д пути в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предпложила, что власти Латвии, вероятно, нуждаются в шпалах от железнодорожных путей, ведущих в Россию, чтобы использовать их для топки.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией по поводу инициативы латвийских властей, пишет «Комсомольская правда».

    Захарова предположила, что властям Латвии, шпалы, вероятно, нужны для топки.

    Латвийский портал радио и телевидения LSM сообщил о возможных планах руководства страны полностью демонтировать железную дорогу, соединяющую Латвию с Россией. По данным СМИ, такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

    Захарова подчеркнула, что не видит другого объяснения, кроме потребности латвийских властей в древесине для отопления.

    Ранее слово «Латвия» прозвучало в эфире «Радио Судного дня».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Власти Латвии заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 19:03 • Новости дня
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Украина проигрывает войну и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть государств Евросоюза продолжают настаивать на финансовой поддержке Украины, несмотря на коррупционные скандалы и высокий уровень недоверия к украинским властям.

    Он отметил, что некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно прозрачности расходования выделяемых Украине средств. Фицо подчеркнул, что уже в 2026-2027 годах Киеву потребуется огромная финансовая помощь, однако государства Евросоюза не желают покрывать эти расходы за счет своих национальных бюджетов. В связи с этим появилась идея использовать замороженные активы России.

    Фицо добавил, что использование российских замороженных средств чревато большими судебными разбирательствами и рисками ответных шагов со стороны России. Он сообщил, что запросит у словацкого парламента мандат для гибкости в переговорах по этому вопросу на предстоящем саммите Евросоюза в декабре.

    Премьер также подчеркнул: «Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран – США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали на Украину 30,9 млрд евро из доходов от активов России.

    Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возврат кредита, полученного до предоставления долгосрочного финансирования за счет российских активов.

    Еврокомиссия готовит юридический текст по возможному использованию замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине

    Эксперт Варга: Европа паникует из-за возможности завершения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры переживают из-за перспективы завершения конфликта на Украине, заявил посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга.

    По мнению дипломата, европейская элита испытывает настоящую панику из-за возможной договоренности между Россией, Украиной и США о прекращении военных действий и установлении мира, передает РИА «Новости».

    Варга высказал уверенность, что Европа умышленно замедляет попытки США начать переговоры, поскольку боится, что перемирие будет достигнуто без непосредственного участия ЕС. «Они паникуют от реальной возможности, что Россия, Украина и США могут договориться о завершении военных действий и об условиях устойчивого мира», – заявил Варга.

    По словам эксперта, ЕС на протяжении почти четырех лет не предложил ни одной инициативы по мирному урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что нынешние руководители европейской дипломатии, включая Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен, не заинтересованы в достижении мира и считают переговоры ненужными. В то же время, если США начинают диалог с Россией и Украиной, европейские политики стараются немедленно быть включёнными в процесс.

    Варга отметил, что многие политики ЕС сами были вовлечены в предшествующие события. «Политики, которые частично были вовлечены в события, приведшие к нынешнему конфликту, теперь пытаются дистанцироваться от реальных последствий», – сказал он. В качестве примера он напомнил, что главы МИД Польши и Германии были гарантом соглашения между Януковичем и украинской оппозицией в феврале 2014 года, но не выполнили свои обязательства.

    Он добавил, что гаранты Минских соглашений – Германия и Франция – также несут ответственность за то, что Киев так и не выполнил условия, в том числе не внес изменения в конституцию для предоставления особого статуса ДНР и ЛНР к концу 2015 года.

    Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что обсуждения вокруг дипломатического урегулирования ситуации на Украине осложняются активным использованием западных СМИ в информационном противостоянии.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:09 • Новости дня
    В Польше закрылся старейший металлургический завод из-за энергокризиса

    Tекст: Денис Тельманов

    В декабре будет прекращена работа легендарного завода Huta Krolewska в польском Хожове на фоне роста цен на энергоносители.

    О закрытии старейшего металлургического завода Huta Krolewska сообщил управляющий предприятия, его слова передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию TOK FM.

    Директор завода Войчех Кошута заявил: «В последние годы мы сделали многое, чтобы продолжать производство на предприятии, однако сочетание нескольких негативных внутренних факторов обесценило наши усилия». Руководство отметило, что основными причинами остановки стали рост цен на энергоносители и требования климатической политики Евросоюза.

    Как уточняется, предприятие завершит свою деятельность уже в декабре. Huta Krolewska действует с 1797 года, являясь самым старым металлургическим заводом в стране, и входит в структуру ArcelorMittal Poland – крупнейшего производителя стали в Польше.

    Кроме этого, в октябре 2024 года в Польше был признан банкротом еще один металлургический завод, Huta Czestochowa, в результате чего без работы осталось около 950 сотрудников. За последние годы также остановились предприятия Andrzej, Pokoj и Batory, специализировавшиеся на производстве труб большого диаметра, доменных печей и прокатных станов соответственно.

    Статистические данные свидетельствуют о продолжающемся снижении объема выплавки стали в стране: в 2017 году выплавка составляла 10,33 млн тонн, в 2021 году – 8,45 млн тонн, в 2022 году – 7,41 млн тонн, а в 2023 году – уже 6,4 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие немецкие предприниматели игнорируют увеличение зависимости экономики Германии от Китая.

    Европейская автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами и риском необратимого спада.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Нидерландов получили по почте практические рекомендации, которые помогут самостоятельно справиться с первыми последствиями любых чрезвычайных ситуаций.

    Власти Нидерландов начали кампанию Denk vooruit («Думай наперед»), передает РИА «Новости».

    В рамках этой инициативы всем гражданам по почте направили подробную брошюру, призванную информировать население о действиях в первые 72 часа после начала кризисной ситуации, включая отключения электричества, природные катаклизмы, кибератаки и геополитические конфликты.

    В брошюре говорится: «В чрезвычайной ситуации все внезапно перестает работать как обычно. Например, нет электричества, воды или интернета... Мы все можем столкнуться с этим. Вот почему важно хорошо подготовиться. Особенно сейчас. Не потому, что мы боимся, а чтобы быть вместе».

    План действий базируется на трех основных пунктах: создании аварийного запаса продуктов и вещей, предварительном согласовании алгоритма действий в семье и способах получения информации при отсутствии электричества.

    Авторы при этом подчеркивают, что полезность рекомендаций выходит за рамки действий при стихийных бедствиях. Они необходимы и при угрозах кибератак или геополитических конфликтов, поскольку, как указывается в брошюре, некоторые страны уже «собирают информацию о линиях электропередач, интернет-соединениях и газопроводах, чтобы иметь возможность повредить их».

    Власти отмечают, что экстремальные погодные явления встречаются все чаще, обостряя неопределенность. Отдельно подчеркивается, что Нидерланды даже при отсутствии войны могут быть втянуты в конфликт через сбои и кибератаки, а армия страны уже получила дополнительное финансирование для усиления защиты.

    Главная цель кампании – повышение готовности населения к самостоятельной реакции в первые часы после ЧС, а также формирование понимания о способах действий до прибытия помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военные Нидерландов открыли огонь по беспилотникам, замеченным над авиабазой на юге страны.

    Комментарии (0)
    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации. Подробности

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    «США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

