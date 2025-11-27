Tекст: Вера Басилая

Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.