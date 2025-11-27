Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, а сама страна выйдет из конфликта на Украине «абсолютным победителем», передает РИА «Новости».

Обращаясь к депутатам на заседании парламента, он отметил: «Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто».

Фицо пояснил, что около 20% территории ДНР, которая остается под контролем Киева, вероятнее всего также перейдет России, как и Херсон, Запорожье и другие регионы. Он добавил, что когда в начале конфликта говорил о невозможности его военного разрешения и о том, что Украина не станет членом НАТО, многие с ним не согласились, однако, по мнению Фицо, именно он оказался прав.

Премьер подчеркнул, что горд тем, что его позиция оказалась верна с самого начала конфликта. Он выразил надежду, что Украина будет участвовать в мирных переговорах и призвал Евросоюз не препятствовать этому процессу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также Фицо заявил об усталости Евросоюза от военных расходов на Украину и предложил альтернативные варианты финансирования.

Ранее Фицо и премьер-министр Болгарии Росен Желязков поддержали мирную инициативу США по урегулированию ситуации на Украине.

А во время дискуссии в Попраде Фицо призвал студентов, выступающих за продолжение конфликта, лично отправиться на Украину.

